LA HORA (Quito) Bancadas darán carta libre a sus asambleístas para votar sobre despenalización del aborto

El tema ha dividido criterios, por lo que los líderes de las bancadas prefieren que quede en la consciencia de cada quien su voto La mayoría de las bancadas en la Asamblea Nacional le ha dado libertad de voto a sus asambleístas para decidir sobre la despenalización del aborto. El segundo informe está listo. Hace falta que el presidente César Litardo coloqué el tema en el orden del día del Pleno.

“Mi opinión cambió luego de ser presidenta de la Comisión de Justicia. No podemos ignorar las estadísticas de un problema que es regional: niñas violadas, que se exponen a procedimientos peligrosos y que muchas no están seguras ni en su entorno familiar”, dice la correísta Marcela Aguiñaga, quien trabajó en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Esta opinión no la comparten Lourdes Cuesta (CREO) y Esteban Torres (PSC), quienes acompañaron ayer a miembros de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción para entregar en la oficina de Gestión Documental de la Asamblea Nacional 35.000 firmas que “avalan la negativa de la sociedad civil a que se despenalice el aborto”.



“Nosotros generamos un informe de minoría donde puntualizamos varias irregularidades al respecto. Los números que nos presentaron no corresponden con la realidad. Por ejemplo: los casos de mujeres presas por abortar, solo, desde 2014, existen 12 y ni siquiera han tenido sentencias ejecutoriadas”, dijo Torres.



División



El tema ha dividido criterios, por lo que los líderes de las bancadas prefieren que quede en la consciencia de cada quien su voto. “Yo propondré ante mi bloque que los asambleístas sean libres de tomar su decisión”, dijo Henry Cucalón, jefe de bancada del PCS.

Desde CREO se tiene la misma perspectiva. Roberto Gómez, por ejemplo, apoyó la iniciativa de Tradición y Acción. Dijo que “quien se apegue a los valores tradicionales de nuestro partido, votará en contra de la despenalización”. Sin embargo, es bien sabido que su compañera de bancada, Jeannine Cruz, tiene otro pensamiento.





Ahora surge el dilema de quién presentará la propuesta ante el Pleno para el segundo debate. La primera vez fue Aguiñaga, como expresidenta de la Comisión Justicia, por lo que en estos momentos se apuntaría a que Ximena Peña (PAIS) tome la batuta de la presentación.



“Claro, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no especifica que tenga que ser el presidente de la Comisión (Justicia) la proponente. Recuerde que el proponente es quien lleva el debate y recoge las observaciones de los asambleístas”, dijo Lira Villalva (Revolución Ciudadana). (JDC)



Embarazo infantil



Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador, hasta 2016, había 2.115 niñas embarazadas en el país entre los 10 y 14 años, mientras que de entre 15 a 17 años habían 23.809. Esto lo recordaron ayer, en una rueda de prensa, como parte de la acción pública del programa ‘Son niñas, no madres’, que instalaron diversas organizaciones no gubernamentales en el bulevar Piedrahita, frente a la sede de la Asamblea Nacional. Allí enviaron un mensaje para que se apruebe la despenalización del aborto en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP)