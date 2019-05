OPINIÓN (El Oro) Decomisaron 46 litros de licor artesanal

Una labor interinstitucional que permitió localizar la bebida alcohólica dentro de un domicilio que era usado como bodega clandestina y expendio del producto. Este contenido es una publicación original de Opinion, Diario Moderno y Profesional, en siguien El Myr. Diego Villamarín, jefe de operaciones del Distrito Pasaje, señaló que las autoridades están comprometidas en erradicar estos "negocios" que hacen mal a la sociedad.

En declaraciones para la prensa destacó la labor del Subtnt. José Villacís, jefe del circuito Velasco Ibarra, quien verificó que habían espacios y lugares donde se expende el licor artesanal, que no tiene ningún tipo de registro sanitario, sin autorización para su venta que corre el riesgo que sea adulterado y que violente los derechos a la salud y vida de los ciudadanos. Fue incautado frente al cementerio general de Pasaje, donde también expenden sustancias estupefacientes y que la fuerza del orden está tratando de rehabilitarlo para que vuelva hacer una zona tranquila. Dos canecas y más de 20 botellas contenían licor artesanal, no hubo persona detenida en este caso. Conminamos a todos los pasajeño que no consuman este tipo de licor, porque se pone en riesgo la salud e integridad física, señaló el jefe de Operaciones del Distrito Pasaje. Por su parte, el Abg. Edwin Torres, comisario nacional de policía del cantón Pasaje, expresó que estas acciones son preventivas, en el caso estaba inmiscuido una persona de la tercera edad, con quien se realizó una medicación y posteriormente la retención del producto. Policía nacional tiene identificado los lugares conflictivos que mediante un trabajo de inteligencia y operativos de control se pretende solucionar y devolver la tranquilidad en esos lugares.

