LA GACETA (Cotopaxi) Operativo conjunto se cumplió en las afueras del CRS-C

En horas de la mañana, Gobernación, Intendencia, Policía Nacional, Policía Municipal y Comisario Municipal, realizaron un operativo conjunto en las afueras del Centro de Rehabilitación Social regional Cotopaxi, actividad que se cumplió por el lapso de un Entre las novedades encontradas durante el operativo interinstitucional realizado en la afueras del Centro de Rehabilitación Social regional Cotopaxi durante varios minutos encontraron que los diferentes negocios no contaban con el permiso de uso de suelo actualizado, ni el permiso de funcionamiento, además dichos negocios vendían ropa y recibían encargos, dando mal uso al permiso.

El trabajo de la Comisaría Municipal con el apoyo de la Policía Municipal e inspectores estuvo dirigido a controlar la presencia de comerciantes ambulantes en las afueras del centro carcelario, además controlaron que los establecimientos de ventas instalados en las afueras del CRS cuenten con el permiso de uso de suelo otorgado por el GAD Municipal de Latacunga.

Conocimos que todos los locales de comercio no contaban con el permiso de uso de suelo actualizado, razón por la cual los propietarios de los indicados establecimientos fueron citados a la Comisaria y que mediante una audiencia la autoridad daría un plazo de ocho días para que actualicen el permiso de uso de suelo.

Por su parte el intendente de Policía Gonzalo Díaz, conjuntamente con el apoyo de la Policía Municipal revisaron que los diferentes locales de comercio tengan el permiso de funcionamiento actualizado, documento que no lo tenían, además durante la inspección a dichos espacios se encontraron que algunos de ellos vendían ropa, otros además de vender alimentos recibían encargos de los familiares que llegan a la visita de los PPL.

Díaz, comentó que dentro de las inspecciones realizadas a los locales de comercio ubicados en las afueras del CRS-C, se encontraron algunas novedades, mal uso del permiso de funcionamiento, producto de ello los propietarios de los establecimientos fueron citados por las autoridades de control.

Dijo que luego de la audiencia, las autoridades de control realizarán una nueva inspección a dichos locales y en caso de incumplimiento los negocios serán clausurados, dijo la autoridad, más la aplicación de una multa pecuniaria.

Durante el recorrido realizado, las autoridades de control pudieron evidenciar que dichos negocios no cuentan con servicios básicos como agua potable, en este marco, la autoridad advirtió que para entregar el permiso la Intendencia verificará el cumplimiento del permiso de uso de suelo, bomberos, SRI, declaración juramentada, servicios básicos, de no cumplir con estos requisitos la Intendencia no entregará el permiso de funcionamiento a dichos establecimientos advirtió.

Asimismo, la Policía Nacional, durante varios minutos realizó operativos de control a vehículos que circulaban por la parte exterior del Centro de Rehabilitación Social, el trabajo consistía en verificar documentos del conductor, revisión del carro; las autoridades de control indicaron que las inspecciones se intensificarán en los próximos días.