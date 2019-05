EL DIARIO (Manabí) Leonardo Orlando: "El gobierno nos debe $23 millones"

Deudas por 53 millones de dólares y 64 proyectos suspendidos por Sercop encontró el prefecto Leonardo Orlando. La autoridad provincial dijo que máximo en 60 días presentará un informe de la situación del Gobierno Provincial de Manabí, porque los temas que van encontrando son muy serios y requieren mucha atención para darles solución.

¿Qué novedades ha encontrado?

Estamos revisando la situación operativa, financiera, también los proyectos considerados más relevantes, prioritarios o estratégicos, como aquellos con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) o con fondos de reconstrucción con cargo a la Ley de Solidaridad, para informar la situación de cada uno de estos procesos. Hemos atendido la operatividad y establecido montos generadores de gastos y de pago para que el proceso fluya.

¿Siguen con presupuesto prorrogado?

Si. A las autoridades nuevas se nos da un plazo mayor de 90 días para tener el nuevo presupuesto del ejercicio fiscal del 2019. Pero paralelamente vamos a trabajar en el presupuesto del 2020. El presupuesto de este año está en 138 millones de dólares.

¿Cuál es la situación financiera del GPM?

Las deudas que tenemos identificadas ascienden a 53 millones de dólares, principalmente a proveedores. De eso tenemos recursos que recuperar. Por ejemplo, debemos planillas por proyectos con cargo a recursos provenientes del BDE que son no reembolsables, sin embargo se registran como operaciones de crédito.

El Gobierno central adeuda 23 millones de dólares por las transferencias mensuales, además de la devolución del IVA y 3,4 millones de dólares por la competencia de riego de los años 2017 y 2018. El primer convenio del FINGAD (Fondos de inversión de los GAD) con el BDE está un 80% ejecutado y del segundo convenio todavía no se ha desembolsado recursos.

Usted señalaba que el GPM no tiene capacidad de crédito.

El BDE hace una evaluación de la capacidad de endeudamiento, de acuerdo al nivel de gasto corriente se depura eso y a la cartera de proyectos. Hoy no tenemos capacidad de endeudamiento adicional.

Hay una serie de proyectos de los que quedaron hechos los estudios y proyectos precontractuales. En la actualidad hay 64 proyectos suspendidos por la Sercop (Secretaría de Contratación Pública).

¿Va a echar abajo esos procesos?

Tenemos que evaluar en qué estado están, algunos tienen adjudicatarios, otros no, entonces si son subsanables se puede continuar; si no, tienen que declararse desiertos, pero eso es competencia de Sercop. Lo que queremos hacer es que los proyectos no se detengan, pero se cumplan principios de democratización de la contratación pública, de transparencia y legalidad.

¿Frente a eso, cuál es la prioridad?

Es la situación legal de algunos contratos. El 17 de mayo recibimos un informe de la dirección de Obras Públicas anterior, respecto del estado contractual de la vía Convento-Zapallo, que se hizo con fondos de la Ley de Solidaridad. El contratista es la empresa pública Manabí Construye, pero ha acumulado multas que en la actualidad superarían los 5 millones de dólares. Esa es una situación muy grave que se ha dejado para resolver en esta administración, cuando el incumplimiento se dio en la anterior.

¿Va a eliminar Manabí Construye?

Manabí Construye tiene varios consorcios y contratos. Lo primero que tenemos que hacer es una intervención de saneamiento. Una de las opciones es que pueda ser absorbida, porque hay dos empresas que tienen un giro similar, como Manabí Vial que tiene a cargo el mantenimiento de la vía delegada, pero realmente es una actividad muy concreta y limitada, que es el mantenimiento y el cobro de peaje de un tramo que no supera los 30 kilómetros.

¿Pedirá ampliar la delegación de la vía Portoviejo-Manta?

Queremos ampliar la delegación a la Montecristi-La Cadena, que es una vía que está en buen estado, en la que se está interviniendo y creemos que cumple con todos los atributos para que pueda tener un esquema de asociación público privada, para que su mantenimiento se garantice y para que se generen recursos.

¿Qué novedades encontró en cuanto a personal?

Hemos hecho una evaluación de los nombramientos recientes. Se está esperando un informe respecto del cumpliniento de todos los procedimientos para la selección y que esos concursos que se dieron entre noviembre del año pasado y marzo hayan cumplido todas las formalidades legales. En el GPM trabajan 793 personas, 240 en Manabí Construye, 100 en Manabí Vial y 19 en Manabí Produce.