César Monge: "No creo que el Gobierno esté en posibilidad de pagar favores a CREO" (AUDIO)

Director Nacional de esta organización habló de los acuerdos que mantiene con el Gobierno La actual coyuntura política ha reflejado un "pacto" entre Creando Oportunidades (CREO) y el Gobierno del Presidente Lenín Moreno. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, el director nacional del movimiento, César Monge,

“La palabra pacto no me gusta porque suena como pecaminosa y en negativo, pero entiendo por qué se la utiliza y no la critico. Ha habido un acuerdo que, desde nuestro punto de vista, está concebido para intentar que, en lo que le queda de tiempo a este gobierno, se puedan llevar adelante decisiones que ayuden a que la situación que vive el país sea menos pesada, especialmente, para la gente”, explicó.

Según Monge, las personas que viven el día a día no están tan preocupadas, ni conectadas, ni informadas sobre temas de acuerdos o pactos legislativos o políticos, pero sí lo está por la situación económica y la falta de empleo. “La gente está pensando en eso y este acuerdo, lo que intenta, pese a ser cuestionado”, es dar gobernabilidad. A ver, a este gobierno le queda poco tiempo por delante y hay dos cosas que podemos hacer: quedarnos sentados y decir que fueron ellos los que se metieron en esto, o hacer algo”.

“Sin duda, por los recorridos que he hecho y por las historias que he escuchado, me llevan a decir que si tengo que poner en una balanza apostar por hacer sacrificios políticos, emocionales, para ver si podemos apoyar a que los próximos meses que le quedan a este gobierno, se logre avanzar en algo; y mis emociones políticas y mi orgullo político; escojo lo primero”, dijo.

Si se está pensando en tratar de ayudar a la mayoría y esto aporta en algo, hay que hacerlo, reflexionó el Director Nacional de CREO. A su criterio, eso generará una factura política en su propia base, pero remarcó que la situación debe ser explicada. “Yo entiendo que no todos en CREO van a estar de acuerdo con todas las decisiones y eso es natural”.

Por otra parte, Monge fue cuestionado sobre el supuesto acuerdo que mantiene CREO con el Gobierno Nacional y explicó que el mismo, hace referencia a temas que se propusieron desde el 2013 y que buscan el beneficio ciudadano: “Para nosotros, temas como los del impuesto verde eran muy importantes, pero como ya escucharon al Presidente Moreno en su Informe a la Nación lo va a eliminar. El acuerdo va por temas que para nosotros son importantes, algunos podrán estar dentro de un acuerdo con el FMI, pero otros no”.

De la misma manera, indicó que Moreno sí cambió su estrategia de gobernabilidad y su plan de trabajo, pero, esto se sustentaría porque las iniciativas que planteó junto con la Revolución Ciudadana no fueron eficientes: “En el camino Moreno ha cambiado, algunos lo critican por ello, pero algunos pensamos que eso es bueno y que se demoró demasiado hasta dar un giro distinto. Para mi la línea que estableció Moreno es una línea fracasada, a mi criterio, pero en ese ambiente Moreno tenía 2 opciones y decidió tomar una línea distinta”.

Sobre un posible binomio presidencial para las próximas elecciones entre Guillermo Lasso y María Paula Romo, César Monge explicó que este panorama aún se torna muy lejano: “Es un tema que ahorita lo siento lejano, un binomio presidencial puede ser el deseo de ciertas personas, especulación política y es un tema que está muy lejos”.

Para concluir su intervención, el político señaló que el Gobierno Nacional no tendría la posibilidad de pagar los favores políticos de los acuerdos a los que ha llegado con CREO: ”Yo creo que en este momento, lo digo francamente, que el Gobierno, con la situación económica que vive el país y la debilidad política esté en condiciones de pagar ningún favor. Así nosotros pongamos algo sobre la mesa ellos no están en condiciones de retribuir nada”.

Fuente: El Poder de la Palabra – Ecuadorinmediato/Radio

Nosotros esperamos un beneficio político