Escritores, inconformes por manejo en Plan Nacional de Lectura

Siomara España hizo una carta abierta en la que alerta irregularidades La disconformidad por la escasez de información sobre el manejo de la Campaña del libro y la lectura "José De la Cuadra" que tiene una inversión de USD $150 mil para publicaciones, es creciente en escritores del país porque se desconoce las editoriales que han sido seleccionadas, se han escogido obras sin la autorización de sus autores, se han dejado de lado obras que han sido galardonadas internacionalmente y en cambio, se han seleccionado obras del coordinador del plan, Edgar Allan García; además, se desconoce sobre el proceso del pago de derechos de autor.

El Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra tiene previsto fomentar la lectura con publicaciones, capacitaciones a bibliotecarios, mediación con el Ministerio de Educación y promoción internacional y es coordinada por el escritor Edgar Allan García.

La escritora Siomara España a través de una carta abierta publicada en su muro de Facebook, dice que “en días pasados, recibí un mensaje del Director de la Campaña del libro y la lectura José De la Cuadra, en el que trataba de esclarecer la controversia suscitada entre varias escritoras quienes manifestaron públicamente su descontento, por publicar libros o textos que ellas no habían autorizado.

Respondí el mensaje, manifestando que yo tampoco estaba de acuerdo con la forma cómo se ha llevado la campaña”.

En su carta, la escritora pide “que de una vez por todas se transparente el proceso de esta campaña, es fundamental saber cuál es la política, pues se olvidan por completo, que es deber del órgano rector de la cultura del país, precautelar y defender el trabajo intelectual de las escritoras, artistas y actores culturales del Ecuador. Que se están usando fondos públicos que nos pertenecen a todas y todos los ecuatorianos y que no son únicamente a las editoriales a las que deben fortalecer, sino más bien pluralizar e incluir en la misma dinámica a escritores y artistas en general, que no vivimos del aplauso, sino de nuestro trabajo intelectual y que particularmente a las mujeres, mucho más esfuerzo nos demanda hacernos un espacio dentro de un entorno abiertamente patriarcal”.

Por otro lado, la escritora alega que “es necesario saber quiénes son los beneficiarios de los fondos que se estipularon para el plan (no de los libros que se supone favorecerá al gran público) cuáles son las editoriales y cuánto se les ha pagado por edición, cuantas libros se imprimen en cada tiraje, y cuál es el monto concertado en los contratos para pagar los derechos intelectuales de los escritores y escritoras del país”.

La carta abierta ha recibido el respaldo de otros escritores y del público, incluso, el coordinador de la iniciativa la respondió por la misma vía. En su respuesta Edgar Allan dice que “no entiendo cómo algo tan simple se ha vuelto tan engorroso, con acusaciones que pretenden lesionar al Plan Nacional de Lectura. El Plan escogió varios libros de varias editoriales y firmó sendos contratos con esas editoriales. En dichos contratos el Plan se compromete a pagar a cada editorial la suma de 4000 dólares por título publicado (21 títulos en total) y las editoriales a su vez declaran ser las dueñas patrimoniales de los textos que entregan y que pagarán los derechos correspondientes a los autores. No le corresponde al Plan pagar directamente a los autores, salvo que el contrato se haya firmado de forma directa con estos, sino que son las editoriales las encargadas de hacerlo”.

Sobre este punto, hay inquietud en los escritores porque se pretendió incluir sus obras sin que se reconozca valor alguno por derechos de autor, incluso España lo menciona en su carta y dice sobre la aparición de sus obras en una antología: “Hoy he recibido el mensaje del editor de este libro, preguntándome si quería participar o no, que el libro aún está en artes, y que están a tiempo de sacarme de tal antología de mujeres poetas, si no firmo la carta de cesión de mis derechos. Cabe aclarar que tal carta me conmina a ceder mis derechos sin recibir ningún valor por derechos de autor. He dicho radicalmente que no”.

Fuente: Carta Abierta Siomara España

