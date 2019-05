EL TELÉGRAFO (Guayas) Transferencias en línea bajan de $ 0,45 a $ 0,36 en Ecuador

El costo de 23 servicios bancarios se redujo para incentivar el uso de medios digitales

Los precios de los servicios financieros bajarán entre el 5% y 20%, una vez que la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se publique en el Registro Oficial. Esto ocurrirá esta o la próxima semana, estimó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Realizar una transferencia electrónica de un banco a otro costará $ 0,36 o $ 0,09 menos que la tarifa vigente. Esta es una de las reducciones más significativas, pues en promedio se realizan 40 millones de transacciones en el año. Además, si el consumo de gasolina se cancela con tarjeta de débito el cobro del emisor baja a $ 0,20. Otro servicio que se reduce es la emisión del plástico de tarjeta de débito con chip, de $ 4,60 a $ 4,37.

El Ministro explicó que la decisión del Gobierno se enfoca en disminuir el uso de dinero en efectivo e incentivar la penetración de medios de pagos digitales. La medida también es parte de la Ley de Reactivación Económica, aprobada en 2017, así como uno de los ofrecimientos del presidente de la República, Lenín Moreno, en su informe a la nación el 24 de mayo de 2019. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) coincide con el objetivo de motivar más las transacciones electrónicas y ampliar la bancarización. Su presidente, Julio José Prado, reconoció el trabajo de la junta para no desequilibrar los ingresos del sistema financiero. Aunque, según su análisis preliminar, la banca dejaría de percibir $ 15 millones anuales con el nuevo tarifario reducido (20% de todos los ingresos). Prado recordó que más del 90% del total de las transacciones bancarias no tienen costo o los valores están por debajo del costo real del servicio. El representante de la Asobanca confirmó su voluntad de trabajar por más inclusión financiera. El analista económico Héctor Delgado apoya el incentivo de utilizar medios digitales. “El hecho de tener dinero o dólares circulando representa un costo para el país. Entonces, mientras más digital seamos, la economía se mueve más rápido”. Considera que la política debe acompañarse con educación financiera desde las escuelas y colegios para generar más confianza en los nuevos sistemas tecnológicos. Otra opción para la reducción del circulante en efectivo desde el inicio de la actual administración fue el uso de la billetera móvil (antes llamado dinero electrónico) que pasó a manos de la banca privada en 2017, pero que todavía no entra en vigencia. Marcos López, presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria, indicó este lunes 27 de mayo que el tarifario para este servicio ya está definido y que está bajo análisis de las superintendencias de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria.

Pago a proveedores El titular de Finanzas también profundizó algunas de las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno el 24 de mayo. Respecto al cruce de cuentas para saldar pagos con proveedores impagos, que a su vez adeudan montos al Servicio de Rentas Internas (SRI), dijo que un acuerdo ministerial emitido el 9 de abril autoriza esa operación. El Ministro aclaró que esa es la única institución que puede realizar ese tipo de transacciones. Corrigió lo informado por el presidente Moreno, el 24 de mayo, en donde manifestó que el cruce de cuentas se podría hacer con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “No aplica al IESS porque no podemos afectar su capacidad de sostenibilidad, pero también porque legalmente este cruce de cuentas se puede hacer en materia únicamente tributaria”.

Impuesto verde Ante el anuncio de la eliminación del “impuesto verde”, Martínez indicó que se estudia un nuevo esquema para el cobro de tributos vehiculares, que incluya la transferencia de dominio y la propiedad de los vehículos. “Si unificamos en un esquema más simple y progresivo (los que más tienen aportan más) vamos a tener un esquema más viable sin necesidad de sacrificar recursos estatales”, explicó. (I)