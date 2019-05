EL DIARIO (Manabí) Aislados por la represa

El peso de 70 sacos de maíz habría provocado que la canoa que los llevaba se virara en la represa Río Grande

La gramínea fue a parar al fondo del agua, pero la gestión de los habitantes ante la Policía Nacional permitió la llegada de elementos de rescate del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), quienes sacaron los sacos del fondo del estuario.

Holmer Alcívar, propietario del maíz, señaló que por la falta de caminos, los campesinos y agricultores usan la vía fluvial para sacar lo que producen en sus fincas, debido a que no tienen carreteras en época de invierno.

Juan Manuel Soza, jefe de Operaciones de la Policía, indicó que el coronel Renato Cevallos, jefe del distrito de la Policía, fue quien recibió el petitorio y optó por gestionar la llegada de los elementos del GOE.

Señaló que como servidores policiales están prestos a colaborar con la ciudadanía no sólo en acciones de seguridad o de rescate, sino en diferentes maneras, sobre todo con los campesinos.

Pendiente. Edison Mendoza, habitante de la comunidad Río Grande, lamentó que no se haya cumplido con todos los componentes del Proyecto Propósito Múltiple Chone, uno de los cuales consistía en construir vías, pero todavía no se ha hecho. Mencionó que el caso de Holmer Alcívar no es el único, debido a que muchos ciudadanos pasan inconvenientes cuando salen con sus productos a la ciudad, ya que el cacao, cítricos, maíz y todo lo que producen tienen que sacarlo por la vía fluvial.

Aseguró que los compromisos cuando se construyó la represa no se cumplieron. Entre ellos constaba tener vía en las márgenes izquierda y derecha.

“No tenemos vías y eso hace que suframos con la acumulación de lechuguines en invierno”, señaló Mendoza.