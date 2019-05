LA PRENSA (Chimborazo) No hubo novedades en la Terminal local

Durante el feriado, el personal laboró por diferentes turnos, ya que el compromiso fue el evitar que se dieran siniestros u otras novedades

Riobamba/ “Estos tres días han sido tranquilos, no se han dado novedades de gran magnitud”, manifestó Marco Ledesma, oriundo de la provincia del Guayas, quien aprovechó el feriado para visitar a sus seres amados en la “Sultana de los Andes”.



Antecedentes. En un recorrido que se efectuó en la tarde de ayer por la Terminal Terrestre de Riobamba, se evidenció una gran cantidad de viajeros que llegaba y salía de la estación; algunos esperaron a sus bus sentados viendo el partido de la Selección, mientras que otros aguardaban en las plataformas que llegara su unidad. Lágrimas y abrazos de despedida se apreció por doquier, pero, mientras todo eso pasaba, los agentes civiles de Tránsito, policías y técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) inspeccionaban las condiciones técnico-mecánico de los autobuses, así como también verificaron el estado de los conductores para que no existiesen novedades en las carreteras.



Versiones. Carlos Moína, agente civil de Tránsito, mencionó que durante estos tres días el panorama dentro de la terminal estuvo tranquilo, y anotó que no existieron novedades, así como que laboraron por diferentes turnos, ya que el compromiso fue el evitar que se dieran siniestros u otras novedades. “Se trabajó con los miembros de la Policía y de la ANT, quienes revisaron a profundidad las unidades y no se suspendió o se citó a ninguna cooperativa”, subrayó el agente.

Importancia. Además, Moína recomendó a los ciudadanos que, para evitar contratiempos con la adquisición de pasajes, los compren de forma rápida, ya que por ser días de feriado hay muchos viajeros y las terminales siempre lucen llenas.



Seguridad. Además, Luzmila Cárdenas, turista que llegó a la “Sultana de los Andes”, puntualizó que los controles en esas estaciones son permanentes y, seguidamente, recomendó a los gendarmes el que ejecuten su trabajo justo en las paradas improvisadas, pues, en esos sitios ciertos profesionales del volante de otras cooperativas, en vez de colaborar en el flujo vial, congestionaron...