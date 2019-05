Raúl Pérez Torres desmiente su salida del Ministerio de Cultura (AUDIO)

Audio Raúl Pérez Torres



Esto ante los rumores de que Juan Fernando Velasco podría ocupar el cargo El Ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, desmintió su salida del cargo ante los rumores de que el director de SAYCE, Fernando Velasco, sería quien se encargaría de este sector. "No he sido notificado oficialmente sobre cualquier tipo de cambio y yo estaré aquí hasta que el Presidente Lenín Moreno lo quiera".

“Se han corrido algunas bolas de que al Ministerio va Juan Fernando Velasco, lo he oído de la boca de Carlos Vera y de un programa de Teleamazonas. Yo realmente no he recibido ninguna certificación oficial o algún llamado. He estado con el Presidente en un almuerzo y en la Asamblea y no he recibido insolutamente nada”.

Explicó que estará en el cargo hasta que el Presidente Lenín Moreno lo decida. “El Primer Mandatario hace dos años fue quien me pidió que sea el Ministro de Cultura. Y estaré aquí hasta que él lo quiera”.

“En todo caso siempre contarán con un amigo, artista, escritor que estará junto a ustedes y el sector frente a cualquier cosa que pueda dar. Todos nosotros tenemos un futuro, una forma de vivir y un proyecto, yo lo he demostrado en 50 años de gestor cultural pero siempre respetando todo lo que se ha venido proponiendo”.

Recordó que ahora el país cuenta con 17 museos, “hemos hecho una serie de trabajos en este sector. Por ahora estaré en el cargo hasta que el Presidente lo decida”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato