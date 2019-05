Pablo Celi abandona querella contra Pareja Yannuzzelli quien lo acusó de cobros indebidos

La jueza Ana Lucía Cevallos declaró abandonada la querella por calumnia presentada por el contralor Pablo Celi, en contra del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli. En la mañana del lunes 27 de mayo, se debía instalar la audiencia de conciliación y juzgamiento por supuestas calumnias hecha por Yannuzelli a través de los videos conocidos como "Capayaleaks", sin embargo, al estar ausente el querellante, Contralor Subrogante, Pablo Celi. La jueza Ana Lucía Cevallos tomó la decisión de declarar nula la querella, tras la instalación de la audiencia.

El contralor subrogante, Pablo Celi y querellante de este proceso por calumnias está fuera del país, sin embargo, no habría presentado los justificativos de su inasistencia a la audiencia programada para el día de hoy. La jueza Cevallos no admitió un escrito ingresado por la defensa de Celi por aparentemente no tener la firma el querellante.

Además de determinar el abandono de la causa, Cevallos resolvió también que la demanda no era maliciosa ni temeraria.

La audiencia se trató de instalar infructuosamente en ocho ocasiones anteriores en un período de cinco meses, por lo que la jueza había advertido previamente que no se permitirían más demoras en el caso. En la audiencia de hoy se iban a presentar pruebas de cargo y descargo.

A la diligencia acudieron Pareja y su abogado Miguel Revelo quien aseguró que su cliente tenía muchas cosas por decir en esta audiencia y afirmó que existiría un complot en el país entre el contralor Celi y la justicia, porque no se está permitiendo que Carlos Pareja Yannuzzelli diga "su verdad, la que conoce el país y la que se está descubriendo poco a poco".

En contra de Pareja existen al menos cuatro sentencias por la trama de corrupción en Petroecuador. También enfrenta una instrucción fiscal por supuesto peculado en el caso Singue.

[PC]

Fuente: El Universo, El Expreso/ Ecuadorinmediato