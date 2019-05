"Pactos, componendas, impunidad, ajustes económicos", reflejan 2 años de gobierno de Presidente Moreno (AUDIO)

Audio Virgilio Hernández



Así calificó el dirigente de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, criticando además, los acuerdos a los que llegó el régimen con el FMI "Evaluar los dos años podría ser motivo de 30 segundos porque no se ha hecho nada, o poco. Algunas cosas, incluso, se ha hecho mal", inicio diciendo el dirigente de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández, en declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, al referirse al análisis de los dos años de gobierno del Presidente Lenín Moreno. Para el exfuncionario, este periodo ha estado marcado por "pactos, componendas, impunidad y graves ajustes económicos".

Para el político, los “acuerdos por la gobernabilidad” reflejan los pactos por la componenda y el reparto. A su criterio, esto recién inicia. “Ya vamos a ver los próximos días cómo los asambleístas independientes tendrán Subsecretarías, Direcciones, etc. Hemos vuelto 10, 12, 15 años atrás”.

Existen varios elementos en este tema, añadió. Uno de ellos es el no tocar la investigación del caso INA Papers. “Hay un acuerdo en esta lógica: ¿qué le toca al Gobierno? Le toca el hecho de que no se indague este caso. Lo que le toca a la banca es que pueda seguir ganando y teniendo utilidades como no había tenido antes. Por eso es que CREO, a más del cargo, también ahora, el señor (Guillermo) Lasso ha entrado en la lógica de la gobernabilidad porque esa es la lógica, que se le permita a la banca hacer lo que quiera”.

Explicó que el Jefe de Estado, cuando da su Informe a la Nación, tiene que hacer algunas cosas. “Primero, debe decir qué ha hecho. Segundo, tiene que plantear los objetivos de lo que realizará este año. Por lo que la lógica clara de este pacto de la gobernabilidad, con la banca, es que permite que ésta siga haciendo jugosos negocios”.

El tercer punto de este acuerdo, dijo, es implementar la “receta” del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Como el presidente no dijo una sola palabra respecto de eso, hay que ir a los virreyes que tiene el Ecuador, es decir, a la Delegada del FMI, que ella sí ha dicho lo que se va a hacer”.

El cuarto punto, mencionó, es “mantener en la inconstitucionalidad el estado de cosas que tenemos en estos 2 años”. Mientras que, el quinto punto es quedarse en el “pacto y reparto, que es lo que han hecho, sobre todo, con los sectores independientes”.

“Es la Constitución de la República la que dice que cuando se establecen acuerdos internacionales que obligan a las reformas de las leyes, esos acuerdos tienen que pasar por la Asamblea. Es más, para el caso, incluso, requieren un dictamen previo de constitucionalidad. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI no se podía aprobar”, detalló.

Hernández reiteró que, en materia de derechos, no debe haber regresividad. “Aquí, realmente, lo que estamos mirando no es lo que el Gobierno Nacional ha anunciado, sino lo que ha hecho. Habría sido importante que, cumpliendo la norma constitucional, el Presidente diga lo que se va a hacer. Lo que estamos comentando es lo que los sectores de las cámaras han señalado, por ejemplo, sobre la flexibilidad laboral. Esto es lo que critico del informe: Es vacío, que no dice qué se va hacer”

“Lo que yo crítico del informe es que no se dice que se va a hacer o qué se ha hecho”. Explicó que estos temas eran fundamentales para el documento. “Según los datos de Ecuador Chequea la mayoría de lo dicho (discurso del Presidente) era erróneo o falso en cosas tan serias como tema de femicidios, bonos de Desarrollo Humano, entre otros. Mintiendo”.

“No dijo lo que ha hecho y algunas cosas que las mencionó tienen que ser revisados. Por ejemplo, de las cifras que entregó de vivienda, la oferta inicial era de 325 mil viviendas, es falso que eso algún momento se iba a financiar con dinero del Estado, eso se iba a hacer a través de operaciones de la banca pública”.

Explicó que esta cantidad se modificó de 325 mil a 200 mil, de las cuales 80 mil debían hacerse este año. “Bueno el Presidente, en su discurso, volvió a hacer otro anuncio en el que se reformuló esa meta y ahora son 4500 en el sector rural, 14 mil en el sector urbano y 25 mil por las alianzas, esto de 80 mil”.

“Uno ya no se explica cómo un gobierno que tiene 16% de credibilidad, apenas por encima de 20% que apoya al Gobierno. Sin embargo, es un régimen que pasa de forma casi anodina”.

Entregó algunas hipótesis sobre el actual Gobierno: “este régimen no representa a ciertos sectores de la Derecha sino representa a los intereses del capital, es la concentración política de este, por lo tanto todos hacen esfuerzos para sostenerle”. Hernández aseguró que los grandes medios del país hacen una especie de “padrinazgo” a favor del Gobierno.

“Hay que denunciarlo porque estas grandes cadenas ocultan la realidad. No hay que olvidar que el Partido Social Cristiano ahora intenta un distanciamiento del Gobierno”. Explicó que por parte de la Revolución Ciudadana, “es importante ser autocríticos, se cometieron errores. El primero es que confiamos demasiado, incluso quienes teníamos la obligación de ser críticos confiamos demasiado”.

“Por eso ahora, quienes asumimos esa autocrítica decimos con frontalidad, que se investigue todo. Que se lo haga con el debido proceso para cualquier ciudadano. Cuando uno ve cómo actúa la Contraloría y la Fiscalía se puede ver que no hay”.

Explicó que ahora hay irrespeto al debido proceso y persecución dedicada contra movimiento. “Vamos a asumir los error que pudimos tener, pero no podemos olvidar que en el 10 años de la Revolución Ciudadana el Ecuador vivió un cambio positivo para los ciudadanos”.

“Es por esto que la incredulidad por parte del pueblo, con el Gobierno, es tan alta. “Eso pasa porque es la primera muestra de la inconformidad de los ciudadanos. Por eso es que no le creen al gobierno, al presidente y sus acciones”.

Sobre el espacio político que puede tener la RC. “Ahora nos reconoce la ciudadanía como la única fuerza de oposición, tanto espacios institucionales como el Ejecutivo. Los resultados de las elecciones son alentadores, debido a que a pesar de vivir casi dos años de persecución logramos llegar a cargos”.

“Nos impidieron un montón de cosas pero sí pudimos participar de las elecciones y ganar cargos importantes. Pudimos participar apenas en 12 provincias. Logramos salvar el registro electoral y las encuestas nos dicen que si hoy hay elecciones Rafael Correa estaría al frente de todas los candidatos”. (JP/ BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato