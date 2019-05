Esposo de Pamela Martínez y exasambleísta Christian Viteri rindieron versión por caso "Arroz Verde"

Ambos negaron tener vinculación alguna con el proceso El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar, también esposo de la exasesora Presidencial, Pamela Martínez, y el exasambleísta Christian Viteri, acudieron hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir sus versiones sobre el denominado caso "Arroz Verde".

Salazar se deslindó de las presuntas irregularidades en aportes económicos de empresas, incluida ODEBRECHT, a las campañas electorales de Alianza PAIS (AP). “No tengo nada que ver en estos temas que se están investigando. No he sido afiliado, no tienen por qué vincularme”.

Salazar es esposo de Pamela Martínez, exasesora del expresidente Rafael Correa, quien se encuentra con prisión preventiva dentro de la investigación por presunto cohecho. Supuestamente, era parte de la estructura de recaudación.

El también presidente del Colegio de Abogados del Guayas y parte del movimiento Justicia Social se apartó además, de la empresa de asesoría jurídica Nexo Global, que tiene vínculos con la familia de su esposa. Esa empresa habría recibido transferencias de ODEBRECHT. “Los temas de ella lo maneja ella”.

La fiscal del caso, Ruth Amoroso, solicitó información de los esposos, incluso, de yates que podrían estar a sus nombres.

También rindió versión el exlegislador Christian Viteri, quien habría recibido dinero para la campaña de Viviana Bonilla, a la Alcaldía de Guayaquil, cosa que ha sido negada en reiteradas ocasiones.

