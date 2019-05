Denuncian irrespeto a protocolos y largo tiempo de espera para poner demanda por violación (VIDEO)

Proceso tardó 6 horas y la víctima tuvo que dar su testimonio 5 veces, aseguraron Este fin de semana, en redes sociales se viralizó una denuncia en la que se hace referencia a la lentitud del sistema judicial para hacer denuncias de violación y lo poco preparados que están los funcionarios para receptar este tipo de denuncias. En la cuenta de Twitter @Mimidellagioia se publicó un video en el que una mujer describe los pasos y dificultades que tuvo que pasar para que una víctima de violación ponga una denuncia en Fiscalía.

En el video, la mujer aparece indignada y cuestiona los tiempos y protocolos para logar poner una denuncia de violación. “Hace seis horas que estamos aquí para poner una denuncia” dice la mujer desde los exteriores de la Fiscalía de la 9 de Octubre en el Sector La Mariscal.

Estamos en directo de la fiscalía de la 9/10 esperando desde 6horas para salir de aquí https://t.co/LBBqHv6gp5 — Mimidellagioia (@mimidellagioia) 26 de mayo de 2019

Para tomar la denuncia, la Fiscal les indicó que no puede hacerlo, que antes se deben hacer los exámenes médicos respectivos, les pidió también que consigan el número de teléfono de la Unidad de Policía Comunitaria de Pifo, “porque el violador vive en Pifo” se indica en el video; para conseguirlo, tuvieron que llamar al 911, en esta institución, la operadora que atendió les dijo que no puede dar esa información porque no están cerca de Pifo.

Tras conseguir el número, la mujer continua su relato y explica que la mujer violada es una menor de edad de 1 años y su agresor un joven de 17 años. La víctima debió contar su testimonio un total de 5 veces. La primera vez que lo hizo ante la Fiscal, no lo hizo en un lugar cerrado, con privacidad como dicta el protocolo para estos casos, sino que fue en un corredor donde varias personas, la mayoría ajena al caso, pudo escuchar su testimonio.

A pesar de que está sancionado revictimizar a las personas, la joven, en menos de seis horas debió contar la traumática experiencia 5 veces a personas diferentes, porque no hay un protocolo establecido o si lo hay, se hizo caso omiso del mismo.

Las reacciones de apoyo y protesta contra la indolencia de las autoridades en el procedimiento, no se hicieron esperar. La mañana de este lunes 27 de mayo, Fiscalía publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que indica: “La Fiscalía General del Estado trabaja para que los protocolos se cumplan sin revictimización” y agrega “No permitiremos conductas inadecuadas de los funcionarios en ningún proceso, y menos cuando amerite un enfoque de género y sensibilidad de su parte. Por lo tanto, analizaremos las actuaciones de los servidores públicos, seguiremos los canales adecuados desde las respectivas Direcciones y Coordinaciones”.

[COMUNICADO] La Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre los hechos ocurridos en el caso de presunta violencia sexual de una menor atendido en Unidad de Flagrancia▶️ https://t.co/jQugWahhut pic.twitter.com/UOIDSuxvdr — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 26 de mayo de 2019

