Lluvia de críticas a concejal Bernardo Abad por proponer condecoración a Carapaz

“El lunes presentaré de manera formal la postulación de Richard Carapaz, a la Condecoración al Mérito Deportivo "Ciudad de Quito", destinado al deportista ecuatoriano que se hubiere destacado de manera excepcional en cualquier disciplina, en el ámbito nacional o internacional”, informó en su cuenta el Concejal.

El público en esta red social, no tardó en dar su opinión, algunos tacharon de “novelería” a la solicitud, mientras otros pedían que no se “inquiete” a Carapaz y se lo deje finalizar la vuelta ciclística a Italia. En cambio, otros usuarios recordaron que hay otros deportistas que también merecerían ser reconocidos por sus logros deportivos.

Otros usuarios como Renato Puruncajas pidieron que en lugar de reconocimientos, se otorguen garantías a los deportistas para que puedan continuar su entrenamiento.

Finalmente, no faltó quien tildó de oportunista a la propuesta y pidió al Concejal que primero se resuelvan temas más vitales para el desempeño de la ciudad.

De estos “reconocimientos” no viven los deportistas. A los atletas hay que darles garantías para su entrenamiento de alto nivel y tranquilidad económica para que se dediquen a sus disciplinas deportivas. Dejen la politiquería y gestionen una política deportiva integral

No será mejor una ordenanza que promueva el respeto a los espacios públicos para los ciclistas en homenaje a Richard Carapaz? No se, tal vez una escuela municipal para la práctica del ciclismo. O sea q no quede en la noveleria