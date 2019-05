MARCA.- Carapaz: "Confío en mí mismo para seguir rindiendo al máximo"

Richard Carapaz protagonizó este lunes, segundo día de descanso del Giro de Italia, una conferencia de prensa como líder de la carrera

Richard Carapaz protagonizó este lunes, segundo día de descanso del Giro de Italia, una conferencia de prensa como líder de la carrera. Estas fueron sus principales respuestas sobre los diferentes temas que se abordaron.

COMIENZOS.- "Empecé a los 15 años en la provincia donde vivo [Carchi]. Resultó un poco difícil porque en mi país que no existe el ciclismo y tuve que emigrar a Colombia, donde se me abrieron puertas, pude correr como aficionado y aquello me sirvió para terminar corriendo en Europa. Desde niño me ha encantado la bicicleta, eso ha sido lo que me ha llevado hasta aquí. Mis padres me apoyaron a los 17 años cuando ya tuve que viajar, irme de casa para buscar un sueño. Ahora mismo es muy difícil que ellos puedan venir aquí, por varias razones, pero ellos me siguen en el día a día".

ENTRENADORA. "Cuando vine al Lizarte conocí a Iosune Murillo y empecé con ella. Trabajamos muy bien y los resultados de aquel trabajo se fueron plasmando en la carretera. Establecimos una muy buena relación corredor-entrenador, en la que yo podía opinar y sugerir. Luego, ella lo aplicaba todo siempre en función de que diera resultado positivo. Vamos a hacer tres años trabajando juntos. Estoy muy contento con mi entrenadora".

NIBALI, LA REFERENCIA.- "Sabíamos que la etapa de ayer era muy peligrosa y que Nibali se iba a mover, porque conoce muy bien ese terreno. Es la referencia y le vigilé. Sentía las piernas muy buenas y como habíamos abierto , traté de continuar para intentar aumentar la brecha o mantenerla para poder abrir aún más en la bajada".

ÚLTIMA SEMANA.- "Por registros anteriores, creo que en la última semana podré mantenerme a este nivel. Tengo la confianza suficiente en mí mismo para poder rendir al máximo los próximos días. No digo que vaya a ser el campeón, porque hay más gente que puede luchar por el podio y puede pasar de todo en el Giro. En anteriores ediciones se ha visto, así que solo puedo pensar en el día a día. La clave es ir encontrándome como me vengo encontrando, con buenas sensaciones y terminar así, si va bien. No puedo pensar en la contrarreloj del último día en Verona. Quiero ir poco a poco, queda mucho camino por recorrer hasta llegar a Verona."

CAMINO A LA MAGLIA ROSA.- "Teníamos una cosa clara: el inicio iba a ser difícil por las dos primeras contrarrelojs. Y nos ha servido para inadvertidos en ciertos días y en algunos momentos poder recuperar el tiempo perdido con una buena progresión. Ahora, como favorito, quiero seguir esa línea junto al equipo, que está de maravilla y que podamos llegar a Verona y consolidar el trabajo de todos los que me rodean, que vienen conmigo y hacen parte de todo esto".

VIVIR EN ROSA.- "Estoy emocionado, porque la camiseta rosa es el fruto de un trabajo en equipo, un excelente trabajo que vamos a seguir haciendo. Ahora se me tiene mucho más en cuenta, pero hay mucho camino por recorrer y los rivales me van a seguir probando en distintos terrenos. Tengo un equipo que me respalda para defender la maglia el mayor tiempo posible. El protocolo del líder ni me aburre ni me incomoda, es algo natural cuando estás vistiendo una de las camisetas más importantes del mundo del ciclismo. Es natural. Sé que tengo que pasar con esto y que resulte lo más ameno posible, porque si me estresara el perjuicio sería para mí".