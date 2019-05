Alcalde de Quito reclama a SAYCE el cumplimiento de sus derechos de autor

Según Yunda, durante los 31 años de vida artística de Sahiro nunca ha recibido aportes económicos de SAYCE El alcalde de Quito, Jorge Yunda, manifestó su descontento frente a algunos incumplimientos de SAYCE. Según dijo, los aportes económicos que debe recibir como autor y compositor nunca se le han entregado a pesar de que Sahiro tiene 31 años de vida artística. Solicito que se trabaje por el autor y compositor perjudicado.

A través de un vídeo difundido en redes sociales se aprecia al alcalde de Quito, Jorge Yunda, reclamando a uno de los directivos de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE) por la presunta falta de pagos y no reconocimiento de derechos de autor.

En el vídeo el alcalde Yunda reclama que SAYCE no ha pagado nunca el rubro de autor y compositor que le corresponde como integrante del grupo Sahiro.

"Cuando yo voy a pagar algo para SAYCE me dicen que esa plata es para los autores y compositores. Bueno y por qué no me pagan a mí ya 31 años", pregunta Yunda.

El representante de SAYCE argumenta que Yunda fue "expulsado" de esta sociedad y por ello no ha recibido las contribuciones económicas.

El Alcalde de Quito además cuestionó la gestión de Juan Fernando Velasco al mando de SAYCE.

" Yo pensé que Juan Fernando Velasco, que compartió con Tercer Mundo y Sahiro escenarios de todo el Ecuador, pensé que él iba a decir que me vio en el escenario y que me iban a reconocer mis derechos autorales", comentó Yunda.

Finalmente pidió que en favor del autor y compositor perjudicado se pueda hacer algo.

(XB)

FUENTE: Twitter, EcuadorInmediato