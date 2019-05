OPINIÓN (El Oro) No hay alza de luz, asegura CNEL

Aducen planillas altas por temporada calurosa

MACHALA. Mientras la queja ciudadana se mantiene en calles y redes sociales, ante un aparente incremento en las tarifas de energía eléctrica, esto es desmentido por las autoridades de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Jorge Pantoja, administrador de la Unidad de Negocios de CNEL El Oro, ratificó que no existe incremento alguno en las tarifas y que si las planillas siguen saliendo altas, esto se debe a situaciones ajenas a la institución prestadora del servicio. El funcionario hace referencia a que por la temporada de calor que enfrenta gran parte del área de concesión de CNEL – El Oro, está haciendo que exista un aumento en las planillas, debido a que se usan aires acondicionados, ventiladores, bomba de agua o las refrigeradoras se las abre más seguido. “En este año no se ha incrementado la tarifa”, lo que ocurre es que diciembre a mayo es que por efectos de incremento de la temperatura la gente usa más veces inclusive la ducha, señaló. Malestar Esta explicación es poco compartida por los usuarios de CNEL, quienes sostienen que desde fin de año que aumentaron las planillas, a pretexto del uso de luces navideñas, ahora que ya no se usan las planillas no bajaron en su valor. “Yo quiero ser muy claro, muchas veces me han preguntado respecto a los precios de la energía eléctrica y digo que la provincia de El Oro y el Ecuador entero, tenemos los precios más baratos de nuestros vecinos como Colombia o Perú”, precisó. El precio de energía eléctrica en el Ecuador está a 9,9 centavos de dólar el kilovatio hora, como tarifa residencial; mientras que en Perú está costando 0.20 centavos y en Colombia está costando 14.01 centavo de dólar, ejemplificó el funcionario. Algunos usuarios en su determinado momento advirtieron que pondrán su queja ante la Defensoría del Pueblo, para que intervenga y se revise que es lo que realmente sucede, por el aumento, aunque no siempre precisan si solo sube las planillas o también se refleja en el consumo. (OM7)