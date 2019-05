Prefecta de Pichincha suspende el cobro del peaje en la vía Intervalles

Las condiciones de la vía no satisfacen un servicio público La Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, anunció esta tarde la suspensión del cobro de peaje en la vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu más conocida como Intervalles porque "las condiciones que presenta la vía no configuran una contraprestación por la tasa que se recauda y no satisface un servicio público", afirma Pabón en su cuenta de Twitter.