Acabar con impunidad de crimen político, busca Jaime Galarza con reapertura de investigación de magnicidio contra expresidente Roldós (AUDIO)

Audio Mayo 24 - Jaime Galarza



Además, busca crear conciencia histórica en las actuales generaciones Con el libro "Quiénes mataron a Roldós", que dice que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. está detrás de crimen, Jaime Galarza acudió hasta la Fiscalía General del Estado, para solicitar se reabra la investigación por magnicidio en contra del expresidente Jaime Roldós Aguilera, a 38 años de su muerte y 40 años de haber asumido la Presidencia, hoy dice tener evidencias documentales. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, el historiador, remarcó que su objetivo es acabar con la impunidad del crimen político, que ha reinado en el país.

“Ahí le hago acuerdo a la fiscal Diana Salazar, que el exfiscal Galo Chiriboga reabrió la causa, por decisión propia, pero también por pedido de varios sectores. Conozco que se realizaron investigaciones en Brasil, Argentina, México, Panamá, Estados Unidos, en una serie de países que, de una u otra manera, tenían que ver con el caso”, añadió.

Asimismo, indicó, se convocó a varias personas para que rindan una versión. Pese a ello, no se conoce el resultado de dichas diligencias porque Chiriboga salió de la Fiscalía. En la comunicación para que se retome el caso, mencionó, también solicitó ser recibido para poder analizar el tema. “Yo sostengo que el magnicidio fue real y lo hago en base a las investigaciones que hice. Todo eso recojo en mi libro ‘Quiénes mataron a Roldós’, que no lo he publicado recientemente, sino que salió el 24 de Mayo de 1982, al año de la muerte del Expresidente”.

“Acuso a poderes internacionales y nacionales. No personifico exactamente el nombre de tal o cual autor material, pero analizo las circunstancias de fuera y dentro del país. Por ejemplo, el caso de que, días antes de la muerte de Roldós, ascendió al poder (en EE.UU.) Ronald Reagan, ultraderechista norteamericano. Sus asesores, en el Documento de Santa Fe, número 1, sus grandes politólogos, economistas, del imperio, le dicen a Reagan que hay que condenar la doctrina Roldós porque es antinorteamericana”, explicó.

Lo que ocurrió tras ello, es que un 24 de Mayo de 1981 muere, en un supuesto accidente aviatorio, Jaime Roldós Aguilera. Un mes después, muere el Presidente de Perú, uno después, en cambio, fallece el Mandatario de Panamá. Los tres estaban contemplados en el Documento de Santa Fe, detalló Galarza. Pero además, los tres tienen accidentes en aviones, en zonas montañosas de difícil acceso y ninguna de las aeronaves tenía caja negra.

Otros intereses, así como el ocultamiento del crimen, estaban en la política norteamericana, la CIA, por lo que ninguna de las investigaciones que se realizó en el Ecuador, sobre el tema, dio resultados. Haciendo referencia al libro de John Perkins, Confesiones de un Sicario Económico, el historiador recordó que allí se confirma que la muerte de Roldós y Omar Torrijos (Panamá) fue fraguado por la CIA.

“Él señala, claramente, las circunstancias y el porqué de esos asesinatos. Según él, tanto Roldós como Torrijos no apoyaban el endeudamiento agresivo que buscaba los Estados Unidos, de parte de estos Gobiernos (Ecuador y Panamá), y que tenía por objeto someterlos a un endeudamiento de tal envergadura, que se volviera impagable para ser cobrado luego con recursos petroleros, el uso del Canal de Panamá, etc.”, acotó.

Galarza mencionó que, en el libro de Perkins, se habla de cómo fracasaron las gestiones norteamericanas, por lo que llegó la “hora de los chacales”, es decir, que cuando fracasaban las gestiones diplomáticas y políticas, intervenía la CIA para eliminar a los líderes antinorteamericanos.

A su criterio, es absolutamente necesario crear en la conciencia un sentimiento profundo de oposición a la impunidad en el crimen, pero especialmente, en el político. “No hay que olvidar el holocausto, la hoguera bárbara en la que pereció Eloy Alfaro y sus capitanes. Han pasado más de 100 años y la impunidad es lo que se impuso todo el tiempo porque a los gobiernos sucesivos, conservadores o liberales, de acomodo, no les convenía el esclarecimiento del crimen porque tenía que descubrirse quiénes eran los actores intelectuales, detrás de la hoguera bárbara”.

“Desde entonces y hasta ahora, el crimen político en el Ecuador ha permanecido en la más absoluta impunidad. También me refiero a las masacres que se han dado en el país. Yo creo que hay una necesidad de recuperar la memoria histórica. Un país que la pierde, una generación juvenil que no la tiene, seguirá cometiendo los mismos errores, perdonando los mismos crímenes, sometidos a los mismos baños de sangre en que ha vivido el Ecuador, permanentemente”, manifestó.

Jaime Galarza dará una conferencia sobre el tema en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), el próximo 30 de mayo. “Ese día, quiero expresar la necesidad de que la juventud recupere la memoria histórica, de que no se siente encima de los cadáveres de los líderes ecuatorianos más importantes como Eloy Alfaro, Jaime Roldós Aguilera”.

“Si eso lo permitimos, pues dejaremos que la política de este y otros gobiernos que pueden venir de la supresión de la libertad de expresión, de la clausura de medios, de la persecución de periodistas y de ciudadanos”, finalizó.

(JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com