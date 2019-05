The New York Times.- La acusación de Julian Assange apunta al corazón de la Primera Enmienda

La administración de Trump trata de usar la Ley de espionaje para redefinir lo que los periodistas pueden y no pueden publicar. El jueves, el Departamento de Justicia acusó a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, de múltiples cargos por violar la Ley de Espionaje de 1917 por su papel en la publicación de decenas de miles de documentos clasificados militares y diplomáticos en 2010. La acusación anula una acusación no sellada en abril. Los motivos estrechos de intentar ayudar a un soldado del ejército a esconderse a escondidas en una computadora del gobierno para robar documentos confidenciales y clasificados.

La nueva acusación va mucho más allá. Es una marcada escalada en el esfuerzo por procesar al Sr. Assange, uno que podría tener un efecto escalofriante en el periodismo estadounidense como se ha practicado durante generaciones. Está dirigido directamente al corazón de la Primera Enmienda.

Los nuevos cargos se centran en recibir y publicar material clasificado de una fuente del gobierno. Eso es algo que hacen los periodistas todo el tiempo. Lo hicieron con los papeles del Pentágono y en muchos otros casos en los que el público se benefició al enterarse de lo que estaba sucediendo a puerta cerrada, aunque las fuentes hayan actuado ilegalmente. Esto es lo que la Primera Enmienda está diseñada para proteger: la capacidad de los editores para brindar al público la verdad.

El presidente Trump ha emprendido una campaña implacable contra los medios de comunicación, llegando incluso a etiquetarlo como "enemigo del pueblo". Pero con esta acusación, su administración se ha movido mucho más allá de los insultos peligrosos para atacar los cimientos de la prensa libre, en los Estados Unidos. La Ley de espionaje se ha usado contra aquellos que divulgan información clasificada solo con poca frecuencia, por una buena razón. Nunca antes se había utilizado contra un periodista.

Hay mucho por lo que preocuparse por los métodos y motivos de Assange, que siguen siendo turbios. Publicó numerosos documentos sin eliminar nombres de fuentes confidenciales, poniendo sus vidas en peligro. El gobierno señala en su documento de acusación que los que se pusieron en riesgo incluían a "periodistas, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos" que viven en regímenes represivos que proporcionaron información a los Estados Unidos.

El Sr. Assange compartió gran parte del material en cuestión con The New York Times y otras organizaciones de noticias. Las historias resultantes demostraron por qué las protecciones ofrecidas a la prensa han servido tan bien al público estadounidense; arrojaron una luz importante sobre el esfuerzo de guerra estadounidense en Irak, revelando cómo Estados Unidos hizo la vista gorda a la tortura de los prisioneros por parte de las fuerzas iraquíes y cuán extensamente Irán se había metido en el conflicto. The Times trató al Sr. Assange como una fuente, no como un socio, y la relación no fue fácil; Su indiferencia ante los riesgos de exponer las fuentes de inteligencia fue una fuente particular de fricción.

The Times no aprueba el acceso a las computadoras del gobierno ni la publicación irresponsable de las identidades de las fuentes. Si bien el Sr. Assange puede no ser la figura que uno elegiría como el tribuno de la libertad de expresión, este es el caso que ha presentado el gobierno.

El Sr. Assange, quien fue arrestado en Londres el mes pasado después de años de haber sido refugiado en la Embajada de Ecuador desde 2012, se encuentra actualmente en la cárcel y luchando contra una solicitud de extradición de los Estados Unidos.

La invocación de la Ley de espionaje en este caso amenaza con desdibujar la distinción entre un periodista que expone una conducta malintencionada del gobierno, algo que las organizaciones de noticias hacen con regularidad, y los espías extranjeros que buscan socavar la seguridad de la nación.

Fuente: The New York Times

Ecuadorinmediato.com