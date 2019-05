OPINIÓN (El Oro) Servicio de tricimoto no habrá en Pasaje

Tránsito no dará paso a petición para este transporte

Pasaje:- El cantón Pasaje está vinculado con el proceso de desarrollo, ordenamiento del tránsito, comercio, definición sobre uso de suelo y proyección para convertir a la urbe en potencia turística. En ese marco el Gobierno Municipal tiene como prioridad continuar con la gestión que impulse los cambios urbanísticos. En reunión con los gremios del transporte el alcalde César Encalada confirmó a los dirigentes que en la ciudad no habrá servicio de tricimoto. La Dirección de Tránsito no tiene ningún estudio para el caso, por tal motivo negará el pedido de creación de este servicio. Los representantes del transporte de Pasaje pidieron al Concejo Municipal que, por el bien del desarrollo, se restrinja ese pedido, ya no se incrementen cupos y se solicite a la Gobernación de El Oro el incremento de uniformados para un eficiente control del tránsito y transporte irregular. “Hoy como nunca estamos unidos todos los gremios, apoyamos el ordenamiento y desarrollo de Pasaje, pero necesitamos que no se permita las tricimotos y transporte irregular”, precisó Julio Flores. Control de la Policía Horacio San Martín, dirigente del transporte, recalcó que debe haber mejor control de la Policía de Tránsito a los vehículos piratas. “La transportación de diferente modalidad no queremos la creación de más compañías, no queremos incremento de cupos, porque en sí la ciudad de Pasaje está con un buen servicio”, indicó. El gremio del transporte está de acuerdo con el ordenamiento de la ciudad, por eso los directivos insistieron en que se haga público que en Pasaje no se dará paso al servicio de las tricimotos. El alcalde enfatizó que la ciudad no tendrá este servicio.