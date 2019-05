EL HERALDO (Tungurahua) Cobro de medio pasaje está vigente

Las personas con discapacidad, tercera edad y menores de 14 años tienen la preferencia al cancelar el 50% del valor del pasaje

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) verificará el cobro de medio pasaje en el próximo feriado. Las personas con discapacidad, tercera edad y menores de 14 años tienen la preferencia al cancelar el 50% del valor del pasaje.

Las operadoras de transporte interprovincial están en la facultad de respetar la normativa regulada en la Ley de Tránsito.

“Viajé en la noche y llevé a mis dos hijos de 10 y 13 años, me dijeron que sólo me iban a cobrar medio pasaje de uno y del otro tuve que pagar completo. Esto no es justo”, dijo Miriam Camacho.

Los buses que lleguen a la Terminal de Ambato, de Baños, el Área de Transferencia del Mercado América y Terminal Intraparroquial de Cashapamba serán inspeccionados rigurosamente.

La directora de la ANT en Tungurahua, Silvia Suárez, comentó que se reforzará el control en cada jurisdicción, especialmente en horas de conducción de las rutas asignadas.

Recomendó a los usuarios denunciar cualquier inconveniente a través de los técnicos, policías o agentes, ya que es obligatorio el cobro de medio pasaje sin restricción.

En caso que falte al cumplimiento de la disposición, la sanción sería la suspensión del recorrido. (I)