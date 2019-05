LA HORA (Zamora) Exigen celeridad en las investigaciones del caso de la muerte de una menor de edad en Palanda

Madre exige a la Fiscalía que intensifique las investigaciones. Han pasado tres años desde que se dio el hecho

Han pasado tres años y la muerte de la menor Sara C., aun no se aclara. Amada Campoverde, madre de la menor, ante los medios de comunicación, exige al fiscal provincial se dé agilidad a las investigaciones sobre este caso. Campoverde manifiesta su inconformidad; indica que las autoridades no avanzan en este caso.

“He visto que están tratando de hacer nuevamente las investigaciones desde cero y esto es indignante, no puede ser que se reinicie este proceso. El nuevo fiscal de Palanda nos ha dicho que el encargado de este caso, meses atrás, no ha realizado un buen trabajo y que tocará retomar nuevamente ciertos procesos, esto es indignante”, manifestó.

Aseguró que luego de un diálogo con el fiscal provincial, la autoridad se ha comprometido hasta el mes de junio dar respuestas para este caso, pero informó que se han cumplido muchos plazos y hasta la fecha nada. “Nosotros tomaremos todas las acciones del caso para exigir a las autoridades que den alguna respuesta de la muerte de Sarita”, puntualizó la madre la menor.

El fiscal provincial de Zamora Chinchipe, Eduardo Moreno, explicó que esta entidad se ha encontrado realizando las pericias respectivas para aclarar este caso. “Se están realizando una serie de diligencias, se ha puesto el empeño necesario de parte de Fiscalía para solucionar este crimen que conmocionó a la provincia. Ahora estamos contrastando alguna información para verificarla, no es cierto que estamos iniciando desde cero, pero seguiremos trabajando con todo el personal para tratar de encontrar al culpable”, puntualizó Moreno.

Explicó que en dos meses se espera que se culmine con el proceso de revisión de la información y luego el fiscal se pronunciará sobre el caso, para dar información concluyente.

Caso

El cuerpo de la menor, oriunda del cantón Palanda, el 18 de septiembre de 2015 fue encontrado sepultado bajo piedras en las orillas de una quebrada. La presunta causa de la muerte es por sumersión.