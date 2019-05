Presidente Lenín Moreno, con aceptación del 24%, deberá enfrentar acuerdo con el FMI, coinciden encuestadoras (AUDIO)

Click Report y Perfiles de Opinión mostraron un descenso estrepitoso en las cifras del Primer Mandatario en dos años de gestión Paulina Recalde, de la encuestadora Perfiles de Opinión y Francis Romero, de Clic Report, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, aseguraron que en los dos años de mandato el Presidente de la República ha bajado sus cifras de aceptación en más de 35 puntos. Una de las encuestadoras aseguró que apenas el 24% de los ciudadanos aceptan la gestión del mandatario.

Sobre la imagen del Presidente de la República entre aceptación y credibilidad, Romero aseguró que “el nivel de agrado de Lenín Moreno como persona es del 64% negativa, mientras que 36% por ciento le agrada. En lo que tiene que ver con relación a la gestión que está realizando el primer mandatario el 72% de los ecuatorianos califican de mala contra un 28% que la califica de buena”.

Por su parte Recalde aseguró que su encuesta se aplicó en Quito, Guayaquil y Cuenca, con un margen de error de un 3,3. “En términos de calificación los ciudadanos que califican de positiva la gestión del Presidente es del 24%. Si comparamos con el arranque este era de 85% cuando empezó el Gobierno. En términos de credibilidad, el 16% dice que sí cree en el Presidente. Cuando arranco la gestión tenía un porcentaje del 73%. Dos indicadores sumamente lesionados”

Romero explicó que estas cifras y las investigaciones cuantitativas, “si bien uno puede ampliar los grupos de estudio, es importante determinar que esta es una radiografía del país en un momento determinado. Esto es un reflejo y el sentimiento del pueblo. La realidad es que los ecuatorianos califican de negativa la gestión del Presidente de la República”.

“En nuestro estudio también podemos ver que en promedio tuvo un apoyo de casi el 70% en el 2017, en el 2018 baja al 46% y ahora está bordeando casi el 29% en promedio. Vemos que hay una caída dramática. Hay que tomar en cuenta que Lenín Moreno tuvo calificaciones sobre el 80% en algunos meses del 2017. Históricamente en el Ecuador eso no pasó. Eso fue como la espuma ahora en dos años apenas tiene un 28% de aprobación”.

Romero explicó que estas cifras se dan debido a la “falta de acción con relación a la situación del país, principalmente con los problemas económicos, es decir, desempleo, crisis económicas, falta de oportunidades. Eso lamentablemente fue uno de los primeros compromiso que hizo el Presidente de la República y no los ha cumplido”.

“Adicionalmente hay otros problemas como la corrupción, delincuencia e inseguridad. Pero este momento el país vive una falta de Gobierno”.

Por si parte, Recalde explicó que hay dos indicadores que pueden ayudar a entender esta disminución en las cifras de Moreno. “Primero es que lo que tiene que ver a la percepción que tiene las personas a como está encaminado el país. Es decir, el proyecto del país que en este momento está gestionando el Gobierno, pero en estos datos apenas el 9% de ciudadanos cree que vamos en un buen camino”.

“El 83% cree que el país va por el camino equivocado. El anterior año esta cifra ya era baja con solo el 20% que veía el proyecto favorable ahora ha bajado aún más. Este descenso es sostenido”. Comentó que el otro indicador es la pregunta de si ¿usted se siente arrepentido de haber votado por Lenín Moreno.

“Un 67% dice sentirse arrepentido. En Guayaquil es del 70%. Este indicador es sensible porque si la gente le dio el voto a un partido se supone que simpatizaban con ese plan de gobierno o sus propuestas. Esto solo demuestra que los que votaron específicamente por el Presidente ahora se sienten arrepentidos”.

Saber el tema de la expectativa a la situación económica del país, “hay un 56% que cree esta va a empeorar en el Ecuador y solo el 8% se siente optimista respecto a esta valor. Hay que tomar en cuenta que hay un 59% de ciudadanos que cree que va a aumentar el desempleo en el país”.

“Esto puede complicarse aún más tomando en cuenta que ahora se está tratando un tema de reformas laborales y esto podría inquietar a un más el ánimo de la gente. Estas cifras son el capital político con el que el presidente Moreno entra a enfrentar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Recalde recordó que en 20 años son las cifras más bajas que tiene un presidente, “sin embargo, en el caso del expresidente Gutiérrez cuando cayó tenía de 45%. No son solamente las cifras las que complican el escenario de gobernabilidad y la estabilidad”.

Cordero de Clic Report, presentó las cifras del estado de ánimo de los ecuatorianos, para obtenerlas explicó que se hace una pregunta: “¿Cómo se siente?” y se dan 8 opciones, 4 negativas y 4 positivas.

Estos son los porcentajes obtenidos de la última encuesta: el 35% inseguro, 14% desconfiado, 12% angustiado, 6% pesimista. En total, las menciones negativas dan el 66% contra un 34% de menciones positivas.

Los porcentajes de las menciones positivas son los siguientes: 12%optimista, 11% esperanzado, 6% confiado y 4% seguro.

“Con este análisis podemos concluir claramente que la percepción de la situación del país es completamente negativa” dijo Romero Cordero, predomina la percepción negativa con relación a la gestión del Presidente Moreno, es decir, algo está haciendo mal y los ecuatorianos no están contentos a pesar de los intentos que hace de sacar al país adelante, añadió.

Otro de los datos que brindó el representante de Clic Report fue que para los ecuatorianos “el mayor acierto en la gestión de Moreno es el combate a la corrupción y el mayor error es el mal manejo a la economía del país, no combatir la delincuencia y la inseguridad, y la no generación de empleo”. Agregó que 7 de cada 10 ecuatorianos califican de mala a la gestión del Presidente.

¿Cómo pensamos los ecuatorianos que será el futuro? 70% dice que va a ser peor que el actual, los ecuatorianos consideran que a futuro las cosas serán peor que ahora.

Paulina Recalde, por su parte preguntó “¿si esas son las cifras, entonces qué lo sostiene?” y dijo que “hay una serie de elementos que confluyen para que el gobierno tenga mayor o menor estabilidad. En este momento, la única fuerza política que hace oposición frontal al gobierno es la aglutinada alrededor del Correismo, CREO que hasta ahora había tenido una postura frontal de oposición, ya votó, al menos una porción a favor del ejecutivo para mantener la presidencia de la 35 en el legislativo. Los demás actores organizados como la CONAIE o el FUT han optado por la política del boletín para manifestar su inconformidad y no hay un ánimo de convocar a movilizaciones”.

¿Usted participaría en alguna marcha o plantón en contra de la gestión del presidente actual? 37% a nivel de Quito, Guayaquil y Cuenca dice que sí participaría, según Recalde. También mencionó que hay dos hipótesis por los que la ciudadanía no participa en las movilizaciones. La primera haría referencia a que hay un segmento de la población que se distancia del Correismo porque no le gustó sus actuaciones y por tanto no participa en marchas convocadas por este movimiento o el ser reconocido como correista puede provocar una estigmatización y, la segunda hipótesis es que el 60% de la población consultada en Quito, Guayaquil y Cuenca, estaría dispuesta a apoyar un proceso de revocatoria de mandato en contra del Presidente Moreno.

En relación al estado de percepción de Rafael Correa, principal opositor del régimen, Recalde mencionó que se monitorea a tres actores: Correa, Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Respecto a Correa, 33% de la población dice que “cree en él” y su credibilidad se ha mantenido estable desde el año anterior. En el caso de Lasso, 14% cree en él mientras que Jaime Nebot tiene el 48% de credibilidad.

En cambio Romero dio sus cifras de credibilidad: Nebot, dijo que Correo tiene 31% de credibilidad, Nebot 75% y Viteri 65%. Muestras tomadas en Quito y Guayaquil.

En este momento, para los ecuatorianos, el líder de la oposición es Rafael Correa y en los grupos focales es común escuchar “con Correa estábamos mejor” dijo Romero. A su vez, manifestó que las cifras negativas de Moreno benefician directamente a la percepción de Moreno.

“El 78% de los ecuatorianos menciona que puede hacer más para que el Ecuador salga adelante” de acuerdo a Romero y que por tanto, no sólo se espera que el gobierno nacional haga todo, sino que hay una disposición para arrimar el hombro. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato