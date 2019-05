Confrontación entre "correísmo" y "morenismo" marcan los dos años del Gobierno de Lenín Moreno, según periodistas (AUDIO)

Audio Mayo 23 - Panel Periodistas



Fabricio Vela, Robinson Robles y Carlos Rabascall criticaron además, que las acciones que cuestionan del régimen anterior, también se hagan en el actual Este 24 de mayo se cumplen dos años de Gobierno del Presidente Lenín Moreno. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, los periodistas Fabricio Vela, Robinson Robles y Carlos Rabascall coincidieron en que la confrontación entre el "correísmo" y el "morenismo" han marcado este tiempo en el régimen.

Para Fabricio Vela, no existe un solo hecho político concreto que haya marcado el desarrollo del régimen de Moreno. Sin embargo, la confrontación con su predecesor, situación que ha marcado los dos años en el poder. “Pasamos de un gobierno de 10 años, con un liderazgo fuerte –cuestionable o no de Rafael Correa-; a uno totalmente distinto con Lenín Moreno y con una serie de decisiones, incluso, sobre su propia forma de ser”.

“Correa, probablemente, por su forma de ser y por su interés político, generó toda una estructura comunicacional que tuvo su más grande expresión en los enlaces ciudadanos de todas las semanas. En Moreno no tienes eso, por mencionar un ejemplo si es que se quiere establecer una diferencia”, dijo.

De acuerdo al comunicador, esta confrontación, desde la visión del Gobierno, con un Correa omnipresente para apalancar el discurso político del actual régimen y justificar determinadas situaciones.

En el mismo sentido, Rabascall manifestó que la transición hacia la derecha ha sido lo que ha marcado el tiempo de gobierno de Lenín Moreno. “Es evidente que llega en un momento político distinto, que no necesitaba, necesariamente, derivarse a una migración hacia la derecha porque si había una pugna con el expresidente Correa, se supone que Moreno era socialista y reivindicaba esa condición de carácter ideológico”.

“Evidentemente, él no sigue una línea del progresismo, de la izquierda y tampoco dentro de esa concepción de desarrollo que había estado presente durante los 10 años anteriores. Es decir, él migra hacia la derecha y lo estamos viviendo, solo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero además, revisando el Gabinete Ministerial”, añadió.

Asimismo, según Fabricio Vela, otro de los elementos que no debe quedar fuera es el rol de los medios de comunicación. A su criterio, hay una postura de invisibilizar determinadas situaciones marcadas, por ejemplo, por el descenso de la popularidad y la credibilidad del Presidente de la República, por temas como las cifras de empleo o desempleo, pobreza o subempleo.

“Siento que, desde los medios, no hay una postura de visibilizar algunas cosas y quiero, no justificar, pero sí tratar de tener una explicación porque los medios tuvieron una permanente confrontación con Correa durante la década precedente. Hay que recordar al país que los dueños de los medios no son periodistas, con honrosas excepciones, sino que son o se pertenecen al sector empresarial y los medios tienen intereses económicos y políticos”, manifestó.

En este sentido, continuó Rabascall, habría que entender el por qué la calificación, en términos de credibilidad y aceptación a la gestión, se encuentra por abajo en relación al Gobierno Nacional. “Si revisamos los indicadores de un año al otro, sobre todo, en aquello que más le preocupa a la ciudadanía (empleo), se ven reflejados esos rubros. A lo mejor hay una estrategia de confrontación y pelea que nos distrae de la economía, pero ahora es momento de preocuparse por el ciudadano”.

Robinson Robles, de su lado, coincidió con el criterio de haber tenido una etapa de polarización que, en los últimos años, no se había vivido en el país desde cuando quedaron Jaime Nebot y Abdalá Bucaram en las elecciones presidenciales, en 1996. “Hoy, esos dos grupos están juntos contra el Presidente que ganó las elecciones de la mano del expresidente y, conjuntamente, con los poderes de la banca, de los medios de comunicación, en contra de una organización política que ya no está en el poder”.

“En ese contexto, lo más importante no ha sido, en estos dos años, lo que podemos mejorar o cómo hacer para que los poderes de la derecha generen más empleo, sino el embarcarse en una cirianización de la política (crear un escenario donde yo te ataco, yo te destituyo, te persigo, para ver si después hay pruebas). Eso han sido estos dos años de Gobierno”, mencionó.

Si a esta situación se le añade el hecho de que son todos los sectores políticos en contra del correísmo y la Revolución Ciudadana, se tiene una bomba de tiempo, acotó. “Si a eso le sumamos la inacción de, ni siquiera, poner una piedra, tenemos una bomba de tiempo de que no hay trabajo, infraestructura, la seguridad social cae, así como la educación, y demás”.

De la misma forma Fabricio Vela, explicó que el Gobierno actual, está cayendo en las prácticas que tanto criticó de la década anterior y en su afán por buscar una ‘reinstitucionalización del Estado’ han cometido varios errores.

“Se integra un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que cometió aciertos, como designar a Gina Benavides como Defensora del Pueblo Transitoria, pero no se dice nada del Consejo de Judicatura de Transición, de los 3 fiscales antes de la fiscal titular, el lío del Tribunal Contencioso Electoral sin paridad de género. Los errores del correísmo fueron subsanados con aquellas prácticas que aquellos que las criticaban, hoy las practican”.

En este sentido, Carlos Rabascall explicó que este tipo de prácticas se deben a las nuevas alianzas que implementó el Gobierno Nacional con distintos sectores en búsqueda de cristalizar un acuerdo con el FMI. “Hay una nueva alianza con nuevos mejores amigos, entre la derecha y los medios de comunicación tradicional, eso es lo que sostiene a un Gobierno que está debilitado. Ellos buscaban la recuperación de poder para un acuerdo con el FMI, porque las políticas que se derivan históricamente de estos acuerdos son la concentración de riqueza en ciertos grupos de poder”.

Por otra parte, Robinson Robles, explicó que la credibilidad y la aceptación del Presidente Moreno se mantiene en cifras muy bajas. “Si seguimos a esa tendencia, podemos decir que el presidente va a tener un 10% de aprobación de aquí a diciembre, pero qué autoridad podría tener el Presidente o uno de sus decretos con ese nivel de aceptación tan bajo”.

Al ser consultado sobre el discurso del Gobierno, en el cual se hablan de los aires de libertad para los medios de comunicación, Vela manifestó que ese discurso se mantiene muy alejado de lo que en realidad sucede en Ecuador. “Hay un discurso que en varias manifestaciones distan mucho de la praxis. Por ejemplo, por la entrevista que le hice a Rafael Correa recibí un ataque inmisericorde en redes sociales señalando que fui un beneficiario en la década de Correa, por eso digo que los famosos aires de libertad no se los sienten en la práctica aunque si hacen parte del discurso teórico”.

Rabascall mostró cifras en las que se muestra un endeudamiento agresivo por parte del Estado y una serie de contradicciones en su discurso, en el cual, las cifras que se muestran no coinciden con cifras reales: “Estamos bajo un problema estructural del país, no es que se está reconstruyendo la institucionalidad, se la está debilitando, por ejemplo, estamos en un país dolarizado y no podemos pretender seguir sosteniéndola con endeudamiento público”.

Por su parte, Robles indicó que este tipo de prácticas vienen desde un contexto que macro a lo micro e informó que esto se evidencia en los ataques de los que fueron víctimas HISPAN TV y TELESUR: “Hispan TV y TELESUR estaban en CNT, lo sacaron hace algunos años, pero lo que más me preocupa es que no hay ninguna economía popular y solidaria que quiera apoyar al periodismo en Ecuador y dejamos a los grandes emporios mediáticos que se hagan cargo de la información pública”.

Para concluir con el panel de entrevistas, Carlos Rabascall calificó estos dos años en el Poder del Presidente Lenín Moreno como un Gobierno lejano al ciudadano y lejano al pueblo, por su parte, Fabricio Vela sostuvo que el panorama pinta para una endeble transición y un futuro incierto y Robinson Robles lo calificó como un entreguismo total a una potencia hegemónica.

(JPM-PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra