¡Que la Presidencia de Ecuador explique a Ecuadorinmediato...!

Documentos

Pedimos una respuesta del Presidente Lenín Moreno por el cierre de nuestro medio digital por denuncia de la presidencia de la República. Hace exactamente un mes, Ecuadorinmediato.com soportó uno de los ataques más fuertes en sus 15 años de historia. Por varias horas, fuimos quitados de la red y no pudimos mantener al tanto a nuestros lectores como es habitual. Como es de conocimiento público, todo esto se originó por una denuncia presentada por la Presidencia de la República en contra de nuestro sistema informativo, en la cual, se presumía que existía un uso indebido de los derechos de autor sobre una foto del Presidente Lenín Moreno y su Gabinete. Esto no fue todo, sino que días más tarde el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, anunció en una entrevista de radio que contra Ecuadorinmediato.com pesaban otras 24 denuncias, las cuales no han sido notificadas aún.