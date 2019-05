EL UNIVERSO (Guayas) Cynthia Viteri dará la sanción más alta a Puerto Limpio

Durante su primer enlace radial –iniciativa heredada de su antecesor Jaime Nebot– ella dijo haber recorrido la ciudad para constatar esas quejas

En una demostración de rigurosidad, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció el miércoles que dispuso la sanción económica más alta que comprende el contrato con el consorcio Puerto Limpio, responsable de la recolección de los desechos, ante denuncias ciudadanas por ese servicio.

Durante su primer enlace radial –iniciativa heredada de su antecesor Jaime Nebot– ella dijo haber recorrido la ciudad para constatar esas quejas.

Los cuestionamientos de la gente apuntan a que la recolección no es eficiente, pues algunos desechos quedan desperdigados tras el paso del carro recolector y el personal de aseo. Hay críticas también porque la ciudadanía percibe que faltan más frecuencias, entre otros aspectos considerados falencias.

“Si creen que la transición puede ser utilizada con otros motivos, se equivocan conmigo rotundamente, la ciudad no va a estar en juego por intereses de nadie. Serán sancionados con la máxima multa que contempla el contrato, y eso ya fue firmado el día de ayer (martes)”, expresó Viteri enérgicamente.

Puerto Limpio empezó operaciones en Guayaquil en octubre del 2010, ese contrato feneció en octubre del 2017, pero se mantiene con prórroga.

La multa a aplicarse sería de $ 4.702 por cada esquina sucia, según el contrato vigente. La cláusula es la de incumplimiento en horarios o en frecuencias de recolección de desechos sólidos o barridos de calles incluyendo el mecánico.

El monto se desprende de los $ 23,51 por tonelada métrica de basura que recibe el consorcio que hasta la tarde de ayer no se pronunció públicamente.

En la coop. San Francisco, en el km 16 de la vía a Daule, moradores se quejan de la mala disposición de la basura.

Según los vecinos, el consorcio sirve tres veces a la semana, haciendo “varias pasadas en el día”, pero ello no impide la acumulación de desperdicios en ciertos puntos, en los improvisados botaderos.

Uno de estos se evidencia al frente de la garita de la urbanización Beata Mercedes Molina. Pasadas las 11:30 del miércoles, este Diario captó a un hombre bajando de su camioneta seis sacos con cáscaras de naranja.

Al frente del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas, en el km 16,5, hay otros botaderos improvisados. “Nos toca salirnos a la carretera”, protestó Alfredo Granados, morador de la San Francisco.

Al mediodía, en una especie de ladera en el sector de Pascuales, había botellas plásticas, fundas y hasta un maletín. Más adelante recicladores hurgaban entre los desperdicios.

A lo largo de la vía Perimetral, a la altura de la isla Trinitaria (sur), desechos orgánicos, plásticos, ropa y cartones permanecían dispersos al pie de los postes de tendido eléctrico.

Similar escenario se observó en la av. Pío Jaramillo, por Los Esteros, también en el sur.

“Sí pasan (carros recolectores), algunas veces pasan al apuro y quedan desechos”, opinó Luis Ángel Carpio.

Jéssica Barahona, residente de la Floresta 1, expresó que los recolectores no llegan a la hora adecuada, por lo que provoca un aspecto de insalubridad a lo largo de la avenida Roberto Serrano. En esa vía a las 12:30 se observaron fundas llenas de desperdicios orgánicos.

"Este es un mensaje (multa a Puerto Limpio) que lo van a entender quienes me están escuchando, aquí no van a venir a jugar con Guayaquil de ninguna manera, ni van a venir a ejercer ninguna presión tampoco, a Guayaquil la respetan y si no la respetan tendrán que asumir las consecuencias como, de hecho, la van a asumir el día de hoy”, Cynthia Viteri, alcaldesa.

Otros anuncios

El Concejo Cantonal tratará hoy la ordenanza municipal que permitirá una rebaja de las multas de tránsito en 75% a los conductores infractores a cambio de trabajo comunitario o educación vial.

Ante la renuncia de Pedro Pablo Duart a la Dirección Municipal de Acción Social y Educación, Viteri designó en ese cargo a Jorge Acaiturri.

Joel Loayza es el nuevo director de la Policía Metropolitana, instancia en la que no permitirá “abusos”, manifestó. (I)