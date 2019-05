OPINIÓN (El Oro) Ola de reclamos por elevados costos de planillas por consumo eléctrico

Sus reclamos no son atendidos y piden que alguna autoridad del cantón defienda la economía de los fronterizos

Moisés Luna Sánchez, que vive en la ciudadela Rumiñahui del cantón Huaquillas, señala que arrienda un departamento, de dos cuartos con una sala pequeña, y no cuenta con muchos artefactos eléctricos, hace un año pagaba de 50 a 60 dólares por consumo en la planilla de luz, luego por este mismo concepto le subieron a 90 y 110.

Fue a reclamar a la empresa y le dijeron que todo estaba bien, mandaron personal a revisar el medidor, lo revisaron y en vez de bajar los valores la última planilla del mes de mayo le llegó facturada en 178.86 dólares.

Este es el clamor generalizado de la mayoría de usuarios fronterizos, que todos los días abarrotan las oficinas del CNEL-Huaquillas, presentando las quejas del incremento de los valores por concepto de consumo de energía eléctrica, lo que tiene a mal andar a los usuarios, por lo difícil que está la economía en este sector de frontera, quienes además se quejaron que sus reclamos no son atendidos, pidiendo que alguna autoridad del cantón defienda la economía de los fronterizos.

Ediberto Gonzalez, artesano que trabaja en el centro de la ciudad, de igual forma denunció que en las últimas planillas aplica la cantidad de 5, 80 dólares por concepto de impuesto al Cuerpo de Bomberos de Huaquillas, que al investigar este caso se conoció que fue determinado vía ordenanza municipal, pero lo asombroso de esto, paga más dinero por impuestos gravados que de consumo eléctrico, conociéndose además que por este pago resultan perjudicados todos los comerciantes del casco comercial del cantón Huaquillas. Flor Moreira, vive en la ciudadela El Pescador, también se suma a la ola de reclamos, dijo que se siente perjudicada, pues la diferencia del pago por consumo de luz es de 5 dólares de un mes al otro, y si no reclama señala que seguirán abusando con los incrementos. En igual situación está Mary Hernández, manifestando que pone los valores a conveniencia de quien factura, y si no cancelan enseguida cortan la luz; en cambio Angélica Paladines, señala que si se reclama igual no hacen nada, que antes pagaba 10 y ahora 22 dólares y nadie controla esto. Ana Córdova, dio toda la razón a los usuarios que son perjudicados por estos incrementos en el pago de la luz, señalando que los impuestos son elevados, recolección de basura, que cobran pero no prestan este servicio en la ciudadela donde vive, el alumbrado público, y ahora el impuesto gravado al Cuerpo de Bomberos que es elevado y otros que se cobran en las planillas de consumo eléctrico. Luis Salazar, en cambio es partidario en denunciar a las altas autoridades porque en Huaquillas no hay quien defienda a los consumidores y usuarios a los cuales se cometen abusos en diferentes servicios y nadie dice nada. “No hay respuestas de las autoridades, se quedan callados ante esta magnitud de los problemas, los abusos no solo pasan en la luz sino en las actividades comerciales, donde se restringe de todo”, terminó puntualizando.(SN).-