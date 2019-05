Descorreización ha provocado caos en la Asamblea, "el legislativo no quiere servir al país", advirtió Pabel Muñoz (AUDIO)

Audio Mayo 22- Pabel Muñoz



En el Parlamento hubo un acuerdo entre bancadas para elegir a sus autoridades. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz, en entrevista con Ecuadorinmediato, se refirió a la situación de la Asamblea. "Esto de la descorreización ha provocado un caos en el Legislativo y ha hecho añicos la institucionalidad del Estado. Ahora tenemos un parlamento que no quiere servir al país".

Sobre la elección de autoridades en la Asamblea Nacional aseguró que ahora hay caos en el parlamento. “Esto de la descorreización ha sido una muletilla utilizada para hacer pedazos, añicos al país, sobre todo en el tema de la reinstitucionalización. Esto significó que se nos lleve a una consulta que no tuvo dictamen constitucional y eso permitió que el Consejo de Participación Transitorio hago lo que le dé la gana”.

“Esto es un desastre. La descorreización fue motivo para que se dé una persecución política a los medios alternativos. Si uno no participa en los USD$ 4,4 millones y medio de publicidad un medio ya es mal visto. Hay un caos institucional con lo cual en la Asamblea Nacional ha llegado a lo mismo”.

Explicó que en el Legislativo, “dos presidentes, en dos años, y ambos cometieron los mismos pecados que fue someter a la Asamblea a una estrategia del Ejecutivo, que ni siquiera la tiene. Bueno sería que tengamos un corte sobre el cual esté caminando el país, pero ni eso tenemos. El 80% de los ecuatorianos aseguraron que no saben hacia dónde vamos”.

“En ese caos decidieron someter a la Asamblea Nacional. Yo tenía esta expectativa de que estos dos años nos hagan reflexionar a los asambleístas y podamos reconectarnos con los intereses de los ciudadanos. Pero ahora el nuevo presidente del Legislativo, César Litardo, vuelve a empezar mal, haciendo un reparto de las comisiones que ni siquiera estuvo bien y por eso hay tantos problemas”.

Mencionó que uno de los casos es la Comisión de Trabajadores, “que en el primer pacto decían que debía estar la asambleísta María José Carrión y como los miembros optaron por otra persona ahora se quiere reconformar a la misma, eso no se pude hacer. No es que aquí estamos al capricho de una fuerza política ni a los acuerdos que se hicieron simplemente para alcanzar la presidencia de la Asamblea”.

“Hemos sido parte de un irrespeto. Hay dos casos en nuestra bancada que pueden funcionar como ejemplo. Mi caso, yo he tenido una formación en teorías del desarrollo, enfoques económicos pero me mandan a la Comisión de Participación con el objetivo de que ahí me congele. Yo les he dicho varias veces que además de mi trabajo en esa mesa legislativa participare en todas las reuniones de las comisiones que me interesen. No puede ser que me quieran delegar al ostracismo político”.

Explicó que otro caso es el de Marcela Aguiñaga que “es una persona experta en derecho que ha llevado bien las reformas del Código Orgánico Integral Penal y ahora está en la comisión de Derechos Colectivos. Igual queriendo anular reste perfil político del legislador”.

Además explicó que este nuevo período empezó mal debido a que el “lunes, 20 de mayo, yo quise presentar un cambio de orden del día pero no me quisieron recibir, ni tampoco me dieron un punto de información para que se certifique para que en le proceso de designación del Tribunal Contencioso Electoral se estaba violentando el artículo 224 de la Constitución que obliga a que haya paridad o equidad de género. Entonces seguimos dando una pésima imagen como Asamblea Nacional”.

“La Asamblea ve a otro lado, es increíble que en la casa en la que deberíamos no solamente hacer leyes, sino velar por que se cumplan las mismas, el Legislativo decida hacer su cabeza a un costado cuando se cometen ilegalidades o inconstitucionalidades”. Aseguró que ya había recibido advertencias de ciudadanos por las “ilegalidades” que se iban a cometer si se posesionaba al Tribunal Contencioso Electoral.

“Cuando revise el caso es increíble lo que se puede ver. Cometieron una ilegalidad contra la Constitución y si no habrían espacios como este los medios no dicen absolutamente nada”.

Sobre el tema de las irregularidades que han ocurrido en el Gobierno y el Consejo Transitorio, aseguró que la Asamblea debería focalizar estos casos. “Pero creo que ahí nos vamos a topar con dos cosas: la primera que habrá una precisión política a cualquier parlamentario que esté en contra o resulte incomodo a las instancias oficiales del poder”.

“A que me refiero con esto: a la gran cantidad de temas que plantea la Contraloría, la gran cantidad de casos que se presenta en la Fiscalía sin sustento. El efecto que buscan es empapelarte y así no puedas tener ánimo de fiscalización”.

Mencionó que el segundo tema sería que algunas organizaciones políticas solo investigarán cosas que consideran deben atacar del anterior gobierno. “Pero respecto a este nada. Un ejemplo, el informe de INA PAPERS ya salió de la Comisión de Fiscalización pero aún no se lo ha elevado al pleno. Esto porque quien tiene la agenda de la Asamblea es el Presidente del Legislativo”.

“Ahora el asambleísta Luis Pachala parece el vocero de Alianza PAÍS. Hay que preguntar porque CREO está haciendo la parada al Gobierno. Lo que enfrentamos es que podemos tener el deseo de fiscalizar pero las bancadas no apoyarán con sus votos”.

Sobre el tema de Pablo Celi y su auto denominación como Contralor, “aseguró que la Asamblea no ha hecho nada. Hay gente que le tiene miedo. Nosotros no tenemos los votos y los que se dicen transparentes no acompañan con sus votos. La Contraloría ha funcionado como uno de los pilares de la descorreización”.

“Hay amenazas de destitución. Resulta que los asambleístas de la Revolución Ciudadana tenemos procesos de destitución de cargos anteriores. No tiene lógica, ni concierto. Lo que se está cometiendo son barbaridades políticas. Hay una Asamblea que no quiere servir al país. Estamos sumidos a las instancias institucionales. Lo que se vive es una estrategia regional de las derechas”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato