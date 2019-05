Empresarios y reformas laborales para Presidente CIP: "Es utilizar de mejor manera el tiempo de la empresa y del trabajador" (AUDIO)

Audio MAYO 22 - PABLO ZAMBRANO



Directivo advierte que antes de que exista cualquier cambio en el horario de trabajo debe existir un acuerdo entre la empresa y el trabajador Pablo Zambrano, Presidente de la Cámara de la Pequeña Industrias y la Producción, en declaraciones exclusivas para Ecuadoirnmediato.com, hablo sobre los consensos y resoluciones que se discutieron al interior del Consejo Nacional del Trabajo como posibles alternativas para dinamizar las fuentes de empleo en el país. De igual forma, explicó que una de las iniciativa más discutidas es la nueva jornada laboral, la cual, se podría acomodar para más días o menos días, según al consenso que lleguen entre empleadores y trabajadores.

Zambrano informó que el afán de los empleadores es buscar la dinamización del trabajo, que se generen nuevas oportunidades y que se adapten a las nuevas tendencias mundiales: ”Queremos generar políticas laborales, no solo reunirnos una vez al año para hablar de salarios. Nuestro objetivo es que las nuevas actividades industriales se adapten a los nuevos giros de negocio”.

Acerca de la nueva distribución que tendría la jornada laboral, el empresario informó que uno de los consensos a los cuales llegaron es el de mantener las 40 horas por semana, pero generar acuerdos entre el empleador y el trabajador para dividirla en mayor o menor tiempo, según convenga a ambas partes: “La jornada laboral de 40 horas se mantiene, pero se podría dividir para más días o menos días, llegamos ese acuerdo, pero eso siempre y cuando exista una autorización de la autoridad y un acuerdo entre trabajador y empleador”.

Según explicó, esta iniciativa buscaría un beneficio mutuo y permitiría a las personas trabajar duro 3 o 4 días y descansar más tiempo o viceversa: “El objetivo es que las actividades industriales se adapten a los nuevos giros de negocio, pero las modalidades contractuales tienen recargos y eso no es un incentivo para contratar a las personas, eso no nos ayudará a dinamizar el trabajo. Además, se busca utilizar de mejor manera el tiempo de la empresa y del trabajador, pero llegando a un acuerdo entre las partes, no se puede dar por imposición”.

En este sentido, Zambrano explicó que en países como Colombia y Perú existen jornadas laborales por semana de 48 horas y el salario es menor en un 30%, por lo cual, es importante generar políticas competitivas y vincularlas a la realidad actual del país: “No queremos jamar perjudicar a los trabajadores, por eso se han logrado acuerdos importantes. Lo que nosotros queremos es generar incentivos para que haya más empleo. Hay que recordar que el trabajo por horas está prohibido a nivel constitucional, pero nos fuimos de un extremo a otro extremo. Había el trabajo por horas y había la tercerización laboral que se la satanizó y se la mal usó”.

Todo esto, el concepto de cambio laboral ¿se inscribe al acuerdo del Fondo Monetario?, consulto Francisco Herrera a Zambrano: “el sector empresarial desde hace 8 o 10 años pedía reformas en materia económica como liberalizar más la economía, tener más tratados de comercio, fomentar la inversión privada, pero ocurrió lo contrario, el Estado era el protagonista principal de la economía y del sistema económico”, pero ese sistema sirve cuando se tiene ingresos petroleros de $116 y cuando renegocias contratos petroleros y haces que los ingresos del estado aumenten; pero el “sistema colapsó”.

Según el entrevistado, el sector empresarial dio voces de alerta y propuso la creación de un fondo petrolero como tiene Noruega o tener una reserva monetaria fuerte como la de Bolivia.

Zambrano, al ser consultado sobre las responsabilidades que conlleva el cambio de modelo económico, respondió: “Nosotros como sector productivo hemos pedido un cambio en el modelo económico, y si este se da con el FMI, bienvenido sea”, añadió que el país tiene que ajustar sus gastos, necesita disciplina fiscal y transparencia en sus cuentas fiscales, es decir, necesita corrección económica, “el principal eje de especulación en materia de salarios era el propio estado”

“Nosotros, los empresarios, queremos que haya un cambio económico, orden en las finanzas públicas y que el sector privado se privilegie como el protagonista de la economía como es en todo el mundo”, añadió

¿Un cambio al modelo económico implica responsabilidades? ¿Hasta qué punto los empresarios están dispuestos a traer de vuelta US $90 mil millones que salieron del país en manos privadas? Cuando el Estado genera condiciones de confianza en el que se respeta la ley y hay seguridad jurídica, “que antes era considerada mala palabra, pero está consagrada en el art. 82 de la Constitución”, esa confianza se fue minando y por eso muchos capitales se fueron.

Con capitales en el exterior se pueden respaldar operaciones internas en el país, el sector privado cree en el país. En el año 2018, por primera vez en 11 años, lo que se llama la “formación bruta de capitales”, es decir, todo el dinero que se invierte en el país, fue mayor en el sector privado. Agregó que el sector privado aportó con 16 mil millones de inversión al país en pago de nómina, capacitación y adquisición de maquinaria. El sector privado generó 9 de cada 10 empleos en el país.

Al ser consultado si las acciones que ha emprendido el gobierno para darles posibilidades ¿les es positivo, suficiente, necesitan algo más? “El país requiere que se tomen más medidas, por ejemplo, el tema de costos de producción del país”. Una de esas medidas sería la reducción del costo del kilovatio hora para el sector industrial, otros costos son los de la tasa de recolección de basura. En Quito, la recolección cuesta US $90 la tonelada, mientras que en Guayaquil cuesta US $30.

“Un país dolarizado como nosotros sale adelante con dólares, los dólares se producen con exportaciones. Debemos incentivar al sector exportador nacional”. Añadió que se deben dar incentivos al sector privado para que la inversión no se vaya del país.

La confianza que se está generando en el país también se está viendo con la visita de altos funcionarios de países del primer mundo como el Vicepresidente de Estados Unidos o el canciller de Japón.

“Se nota que hay cambios y hay que reforzarlos”, por ejemplo no podemos tener minería ilegal. Al respecto dijo que “los yacimientos serán explotados por las buenas o por las malas, por las buenas, por las empresas de ambientalmente responsable o por la minería ilegal”.

Debemos apoyar a minería legal y responsable que tiene más de 40 años de práctica en América Latina y es una ventaja porque ahora tiene mejores técnicas y prácticas, concluyó. (PF/ PC)

Fuente: Ecuadorinmediato