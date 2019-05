Cerca de 7000 docentes aún esperan su jubilación

Estado adeudaría valores desde 2008 Cientos de maestros jubilados se desplazaron desde el Parque El Arbolito a la Asamblea Nacional para reclamar por el pago de sus pensiones jubilares, que sea en efectivo y no mediante bonos, y pedir juicio político al Ministro de Finanzas por las demoras en el desembolso de sus pagos que en algunos casos van desde 2008.

“Bono no, efectivo sí” fue una de las consignas que los jubilados gritaron durante su marcha a la Asamblea Nacional. Los maestros jubilados se movilizaron este miércoles 22 para exigir que se realice el desembolso de su incentivo de jubilación y los valores que les adeuda el Estado por este concepto.

Una de las principales preocupaciones de los docentes jubilados es que su pensión jubilar sea pagada en efectivo y no en bonos del estado, ya que para cambiarlos, las casas de valores solicitan comisiones o tarifas muy altas, por ejemplo, uno de los asistentes a la marcha dijo que si reciben US $ 47 mil en bonos, al momento de cambiarlos, se cobra una “multa” de US $ 10 mil y por tanto, el jubilado recibe solo US $ 37 mil.

Por otro lado, se exige que los pagos sean rápidos y que el trámite para su desembolso sea oportuno, ya que 651 docentes han fallecido sin haber cobrado el incentivo que los motivó a jubilarse. Esto conlleva a otra de las exigencias de los docentes en retiro que es el Juicio Político a Richard Martínez, Ministro de Finanzas por las demoras en los desembolsos y la inobservancia del Art. 378 de la Constitución.

Una comisión de los docentes jubilados fue recibida por la Comisión ocasional de Jubilados de la Asamblea, y ante sus miembros, Galo Vaca, dirigente de maestros jubilados, anunció el inicio de una huelga de hambre indefinida por el incumplimiento del Gobierno en el pago de compensaciones jubilares desde 2008 a 2010.

La deuda que mantiene el gobierno con los jubilados asciende a US $600 millones la deuda y son cerca de 7 mil jubilados en todo el país los que esperan su pago.

[PC]

Fuente: Twitter, Telesur

Ecuadorinmediato.com