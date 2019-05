OPINIÓN (El Oro) Avicultores y porcicultores exigen mayor control

Aseguran pérdidas en producción

Machala. Con un cierre de la vía Panamericana a la altura de Río Bonito y una marcha pacífica, los avicultores y porcicultores del altiplano orense, exigieron a mayor control para evitar que el contrabando quiebre sus negocios.

La protesta que inició en la madrugada, movilizó a decenas de productores de los cantones Marcabelí, Balsas, Piñas y Zaruma, hasta los bajos de la Gobernación en Machala, donde realizaron un plantón. A la protesta se sumaron los alcaldes Yuber Añazco, de Balsas y Efrén Pangay, de Marcabelí, quienes dijeron que respaldaban a sus pobladores en lo que consideran un justo reclamo. Los protestantes fueron recibidos en comisión por parte del gobernador Danilo Maridueña, quien se comprometió a trabajar en acciones nuevas. “Nosotros hemos manifestado es que se están haciendo los operativos pertinentes en la lucha contra el contrabando (...) les mencionamos los operativos que se han realizado en esta materia de contrabando”, lo cual será reforzado con el apoyo militar en los próximos días, señaló el Gobernador. Malestar Sin embargo, los productores coincidieron en que no descansarán hasta reunirse con el presidente de la República, Lenín Moreno, para informarle de cerca lo que ya han contando a los ministros competentes. “Nos vamos con la misma incógnita de siempre, ya nos hemos reunido muchas veces con las autoridades. Pedimos que se regule la producción avícola pero nos dicen lo mismo. Vamos cuatro año en este mismo problema y no se ha resuelto ninguna solución”, dijo Luis Gallardo, productor avícola de Balsas. “Estamos reclamando lo que es el precio y el contrabando del cerdo. Por el contrabando tenemos el precio del cerco por debajo de los costos de producción y nos están quebrando a las pequeñas empresas”, añadió Javier Loayza, de Marcabelí. El pequeño productor explicó que mientras invierten dos dólares por libra, esta se vende en 1.60 dólares y que lo mismo sucede con el precio del pollo y chancho, debido a que se introducen animales por contrabando y se comercializan a menor precio. Planteamiento Los quejosos exigen entre otras cosas, la regulación de la producción nacional con equidad, preservando la pequeña y mediana producción tanto avícola como porcina. Combatir de manera urgente al contrabando desde Perú y Colombia, donde intervengan las Fuerzas Armadas como medida de emergencia. Exigen además, la intervención urgente de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para frenar malas prácticas oligopólicas. Proponen fija un precio oficial a nivel de granja de la libra de pollo y cerdo, al igual como lo tienen el maíz y la soya. De acuerdo a los productores, en el Ecuador existen una sobreproducción de pollos, a esto se suma la falta de control del contrabando de aves y cerdos, así como la presencia de cuatro oligopolios de los cárnicos. Son cantones que representan al menos un 15% del total de aves que se consumen en el país y requieren de atención, aseguran. “No podemos competir con las cuatro grandes empresas que hay en Ecuador” y tampoco con el contrabando que mientras los productores ecuatorianos invierten unos 0.64 centavos de dólar por libra de pollo, los contrabandistas vende a la mitad de esto, sostuvo el productor de Balsas, Luis Ramírez. El Ejecutivo Provincial, se comprometió a gestionar ante la Presidencia y ministros, que los escuchen a los productores. Mientras que estos exigen soluciones para no perder sus granjas que están comprometidas a la banca, donde adeudan créditos.

ACCIONES

Desde la Mesa Temática de Control del Contrabando se contabilizan 2.089 controles por paso de cerdos y 5.600 por paso de aves. En el primer trimestre de2019, se han dado aprehensiones de mil 129 productos de manera general; quedando 15 personas detenidas y 442 vehículos revisados. El costo de producción de 1 libra de pollo para los pequeños y medianos avicultores bordea entre los 68 y 70 centavos de dólar; mientras que los grandes grupos de cárnicos la ofertaban entre 44 y 46 centavos de dólar, explicaron los productores a autoridades.