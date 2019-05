LA GACETA (Cotopaxi) Continúa malestar por falta de medicamentos en el IESS

Según los pacientes, este problema que no sólo es por esta temporada, sino que ha venido arrastrando desde hace algunos años

Los pacientes y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), todavía tienen inconvenientes en cuanto a la prestación de servicios que ofrece el hospital, especialmente en lo concerniente al abastecimiento de medicinas.

Carmen López, paciente, dijo sentirse molesta ante este problema que no sólo es por esta temporada, sino que ha venido arrastrando desde hace algunos años.

“A veces nos informan que no tiene la casa de salud y que debemos comprar, en mi caso no recuerdo el medicamento que pidieron que adquiera en una farmacia externa, creo que si pagamos el seguro deberían proveernos de lo necesario”, comentó.

“Un mal que nunca termina”, dijo Carlos Tihualpa, él manifestó estar resignado y asiste a las citas médicas para conocer cómo está su organismo “y me preparo para recibir la receta”, a esto le suma que para coger un turno debe esperar meses para ser atendido por un profesional.

Por su parte, Gering Orellana Jaramillo, director provincial encargado del IESS, expresó: “somos un Hospital Básico no un Hospital General, pero estamos solicitando cambiar la tipología”.

Según datos de la Dirección Financiera, el número de ítems de medicamentos que maneja el hospital es de 256, de los cuales 117 están comprados, por recibir 31 y en catálogo están 98 para ingresar al portal de Compras Públicas, es decir que en este momento estarían abastecidos entre un 60% a un 68% en fármacos.

“En años anteriores en este mismo mes no había la provisión ni del 30%”. Al ser hospital básico no cuentan con mucha cobertura en medicina para especialidad y en algunos casos les envían a comprar en la parte externa.

Según, Orellana las medicinas que faltan por adquirir se aspira tenerlas en un mes como máximo. “Tenemos que solventar porque lo que queremos y necesitamos es que el IESS ya no sea un problema, sino una solución para los afiliados”, expresó.

Profesionales

El Director provincial encargado del IESS en Cotopaxi, habló también sobre el personal médico que trabaja en esta casa de salud, el cual “están abastecidos en todas sus áreas”, al momento son 33 galenos y al existir una cartera de pacientes alta, “no solo aquí, sino a nivel nacional”.

Están solicitando la presencia de ocho profesionales extras para Medicina General, además, recordó que asiste a Latacunga gente de Machachi, Tungurahua, Carchi, entre otros.(I)