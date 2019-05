"CNT genera ganancias cercanas a $ 1000 millones", sin embargo, Gobierno quiere concesionar, advirtió Julio Aguirre (AUDIO)

Audio Mayo 21- Julio Aguirre



Comentó que se busca concesionar a una de las empresas que ha generado crecimiento en los últimos años. El representante de Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Julio Aguirre, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, aseguró que el Gobierno quiere concesionar a una de las empresas que generan ganancias al país. "La empresa tiene un crecimiento del 5% anual y tiene ingresos por cerca de USD$ 1000 millones"

“La CNT al momento está travesando por duras pruebas para los empleados y trabajadores”. Explicó que la CNT, “es una empresa de telecomunicaciones ecuatoriana y es la única que llega con tecnología de punta a las 24 provincias. Estamos presentes en poblaciones que nos son rentables económicamente y, además contamos con la red de fibra óptica más extensa y potente del Ecuador”.

“La CNT-EP está en el top de las cinco marcas nacionales más reconocidas”. Aguirre aseguró que la empresa ha sido exitosa, “en el 2018 la CNT-EP fue la única empresa de telecomunicación en Ecuador que registró un crecimiento en el país. Nosotros proveemos servicios de punta, en diferentes temas”.

Comentó que el servicio de CNT llega a 6 mil entidades públicas que tienen acceso a internet. “Esto significa el 89% de las instituciones educativas del país. La CNT ha invertido para preparar su red y conectarse con la tecnología 5G. Tenemos la mayor cobertura de la red móvil del Ecuador”.

“Eso es lo que se está buscando. No es como dicen los representantes del gobierno. La red 4G que tenemos al momento tiene una capacidad máxima de transmisión de 100 megas por segundo. La red 5G que se viene ya tiene en velocidades por segundo de 10 giga bits por segundo, son 100 veces más y la CNT tiene la capacidad de transmisión de esa red porque disponemos de eso”.

Sobre el tema de la red de fibra óptica comentó que, “esta red se está formando de hace más de 10 años, no tiene que ver con implementaciones recientes. Tenemos una empresa consolidada, efectiva y productiva”. Aseguró que CNT-EP tiene ingresos anuales cercanos a los USD$ 1000 millones de dólares, a pesar que Santiago Cuesta, funcionario, aseguró que se tendrían gananc

“Con un crecimiento anual del 5% respecto al año anterior. Esto a pesar que competimos con empresas privadas multinacionales y nacionales que no tiene que sujetarse a muchas áreas por ser empresa pública. Tenemos servicio técnico presencial en todas las 24 horas del país todos los días del año, las 24 horas”. Comentó que el 35% del personal es femenino y están distribuidas en todas las áreas de la empresa.

“Somos una empresa que está creciendo y eso es lo que está al momento en discusión para ser concesionado”.

Aguirre aseguró que la CNT-EP tiene un comité de empresa legal, reconocido por el Ministerio de Trabajo, “pero este es solamente para los trabajadores que está dirigido hace más de 10 años por el señor Oswaldo Chica, sin embargo, los mismos estatutos de la empresa no le permiten reelecciones a este señor. Además de ser dirigente del Comité de empresa de los Trabajadores es dirigente del CUT. Entonces este comité de empresa que extrañamente tiene un dirigente tantos años, tiene vicios de ilegalidad y tampoco representa a más del 24% de trabajadores de CNT- EP, no llegan a los mil afiliados”.

Adicionalmente, está la asociación de empleado de Pichincha que está dirigida por el señor Mario Molina, “es un caso muy similar me parece que no llegan a más de 700 personas en Pichancha, sin embargo, dicen que representa a los trabajadores de CNT”.

“Estos llamados dirigentes, que no son realmente los representantes de los trabajadores de la CNT, han demostrado un apoyo irrestricto a las medidas del gobierno que realmente son recetas del Fondo Monetario Internacional” afirmó Aguirre al referirse a Chica y Molina.

Añadió que cuando la empresa EMCO, Coordinadora de las empresas públicas, solicitó que se reduzca el 10% de la nómina de CNT, los señores Chica y Molina propusieron reducir en 16% la cantidad de trabajadores. “Esto contraviene todo principio de defensa de los trabajadores, cómo mi representante va a proponer reducir más” cuestionó.

Aguirre, respecto a Chica y Molina, añadió que “ellos mintieron al pueblo ecuatoriano, a la opinión pública al decir que se iba a despedir a personas que ganaban sobre $3000, que se iba a despedir a los que ganaban 1500 dólares o más y que sólo ellos iban a ser los afectados, porque son personas que tienen dinero”. En realidad, según Aguirre se habría despedido a personas que tienen un sueldo promedio de US $450. “Fueron contra el más débil, a los que la liquidación no les alcanza para pagar un abogado sino para sobrevivir tres o cuatro meses”.

Añadió que la privatización en la CNT está siendo planificada por el gobierno, y que ya se empezó a privatizar áreas críticas de la empresa de telecomunicaciones como el área de bodegas, de instalaciones a clientes y el contact center.

Sobre este último, dijo que “había personas que ganaban US $450, les despidieron y tercerizaron esa área. Lo más grave es que el mismo día o al día siguiente de su despido, las tercerizadoras se contactaron con los compañeros, aprovechándose de la situación de los compañeros para ofrecerles trabajo por seis horas. Ahora les pagan $280 mensuales con condiciones de trabajo que no son las adecuadas”.

Ante las preguntas ¿Qué dice la gente dentro de la empresa? ¿La gente puede rebasar a su dirigencia sindical para que no se privatice a CNT? Aguirre respondió que “todos los empleados de la corporación nos hemos organizado nacionalmente, en las 24 provincias”. ¿Bajo qué figura? No podemos hacer una asociación, recientemente despidieron en Ibarra a un compañero con visto bueno por iniciar y registrar un asociación en el Ministerio de Trabajo. Esta institución “retrasó la aceptación de la asociación y en ese trascurso dieron el visto bueno al compañero”. Añadió que “en los organismos de control archivan las solicitudes de asociación, mientras en la CNT se despide al personal que protesta ante estos hechos. Por ejemplo, a mí ya me notificaron la supresión de mi puesto, hace poco, hace dos semanas, pero ese mismo día me avisaron ya no me iban a notificar”.

Por otro lado, al referirse a la privatización de CNT, una de las empresas más importantes que tiene el país, Aguirre mencionó que la principal excusa que tiene el gobierno para la privatización de esta empresa es que tiene una administración deficiente. Sin embargo, destacó que en menos 3 años, CNT ha tenido 5 cambios de gerentes, estos cambios generan movimiento en las gerencias nacionales y regionales, retrasos de meses o años en la planificación, haciendo menos competitiva a la empresa.

Por último, Julio Aguirre concluyó su entrevista haciendo referencia a la entrevista que Santiago Cuesta Caputti, Consejero de la Presidencia, es quien está al frente de la privatización de la CNT EP. Señaló que Cuesta en entrevista realizada en el Programa “Veraz” del 11 de mayo, informó que él de su dinero personal contrató a un estudio jurídico para que sustente legalmente la concesión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. En la misma entrevista, de acuerdo a Aguirre, Cuesta anunció que no es posible la concesión de las CNT EP debido a las leyes ecuatorianas de protección de sectores estratégicas: pero ante las presiones del entrevistador, Cuesta confirmó que se puede crear una empresa pública paralela a la CNT EP regida por normas especiales. “Una vez creada esta empresa de papel, Cuesta plantea transferir todos los activos económicos, tecnológicos e inmobiliarios de la CNT a la nueva empresa y que analizará si es conveniente mantener los pasivos laborales, entiéndase los trabajadores y empleados de a CNT” concluyó. (BGV/ PC)

Fuente: Ecuadorinmediato