Ex subsecretario de Rehabilitación Social: "Hay un Estado ausente en las cárceles del país" (AUDIO)

Exfuncionario señala que esto se debe a la falta de políticas y protocolos adecuados Ricardo Camacho, experto en seguridad y ex funcionario del Ministerio de Justicia, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, habló sobre las problemáticas que envuelven el sistema carcelario del país y las políticas que se han implementado en los últimos meses. Ante esto, explicó que muchos de los problemas e incidentes que se dan en los Centros de Rehabilitación se debe a que el Estado busca estar ausente, además, informó que el sistema penitenciario es controlado por Cárteles de la Droga.

El experto en seguridad manifestó que la percepción de todos los ecuatorianos es similar, ya que el país está sediento de justicia e inseguridad, por eso, el tema de las cárceles debería ser tratado de una forma técnica y no una forma política: “Para manejar una cárcel se necesita un tema técnico porque se lo tiene que manejar de manera ética, valiente y humana, porque sin esos elementos no hay un buen sistema carcelario”.

En este sentido habló de los 3 centros regionales de rehabilitación que fueron construidos en el Gobierno anterior y recalcó que tienen varias falencias, pero señaló que, si se deseaban hacer cambios o correcciones, se debió empezar de forma inmediata: “El señor Correa tuvo la idea de construir 3 centros regionales de rehabilitación, pero los cuestionamientos técnicos que yo hago son los siguientes: no se previó en las Regionales un comedor, tampoco se tomó en cuenta el tema del agua, pero el Presidente Moreno debía tomar sus propias políticas para el tema penitenciario”.

Asimismo, cuestionó que las autoridades de turno busquen continuar con prácticas que no fueron efectivas en el pasado, como la adquisición de los brazaletes electrónicos para monitorear a los acusados de varios delitos: “Con Alvarado se dan cuenta que esa empresa china que vigilaba los grilletes es un desastre, Contraloría tiene serios indicios de responsabilidad, pero Pazmiño dice que quiere comprar 5 000 brazaletes más a la misma empresa”.

Por otra parte, Camacho hizo fuertes declaraciones y manifestó que el problema principal del sistema carcelario en Ecuador es que el Estado busca estar ausente en los CRS: “Hay un Estado ausente en las cárceles porque no quiere estar y los carteles de droga dan dinero, esa es una de las verdaderas razones”.

Al referirse sobre la presencia de los militares en los exteriores de las cárceles, explicó que esta medida es solo populismo penitenciario; “No es su culpa porque les llega la orden del Estado de Excepción para movilizarse a las cárceles, pero si se manda a un soldado a la cárcel sin saber lo que tiene que hacer no sucede nada porque hay que tener cualidades psicológicas, físicas y una inducción para poder ser un guía penitenciario”.

Para concluir su intervención, Camacho sostuvo que no existirán otros resultados si continúan ejecutándose los mismos protocolos y políticas, ya que todo esto no contribuirá a mejorar la situación: “Lo que sí podría hacer con las FF.AA. yendo más allá de su deber, es identificar por dónde entra la droga y las armas, porque eso entra por la puerta grande, no por los familiares. Por ejemplo, con el problema de la ambulancia que ingresaba droga a la cárcel, se identificó a los 21 policías, pero un juez los dejó en libertad y ahora vuelven a trabajar en la misma cárcel”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra