YOPROTESTO: TCE no podía posesionarse por irregularidades en concurso de selección, asi lo dijo Procuraduría de la propia Asamblea (AUDIO)

Audio Mayo 21 - Richard González



Así lo reveló el abogado Richard González, quien se posesionó como juez suplente del organismo, bajo protesta Richard González, juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien fue posesionado la tarde de este 21 de mayo, causó polémica tras alzar un cartel con la reseña #YoProtesto, debido a que aseguró que el concurso para designar a estos magistrados, tuvo irregularidades. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, González reveló que según un informe de la Procuraduría del Parlamento, los magistrados no podían posesionarse por las irregularidades que hubo en el concurso de selección.

“Yo protesto por varias circunstancias, lo expresé en mi carta que envié al Presidente de la Asamblea Nacional, cuando adjunté los requisitos que se me solicitaron para ir a esta posesión. Durante todo el proceso, yo critiqué y observé varias etapas del concurso y di mis argumentos”, indicó.

Aseveró que hubo subjetividad y arbitrariedad en el concurso, por ejemplo, hasta el momento nadie sabe cuánto tuvo cada uno de los postulantes por experiencia profesional. “No nos dijeron nada, yo lo solicité judicialmente, incluso. Lamentablemente, no hay respuesta de la justicia. Entonces, a uno le quedan estas vías porque si voy al sistema judicial, que es mi último recurso para que el Estado de derecho se respete, y no hay respuesta, no me queda más que esto”.

“Estas son parte de todas las inconsistencias del concurso. Es increíble que cuando ponen jueces transitorios electorales –cosa que también impugné- sigan participando en el proceso. Eso daba un velo de duda al concurso, por seriedad, debía renunciar para participar en igualdad de condiciones, pero no lo hicieron, quisieron conservar esa ventaja”, criticó.

Cuestionó el hecho de que hayan nombrado dos hombres y una mujer, como transitorios, mientras que, ahora, están designados tres varones. “Ni siquiera la paridad de género se respeta, cuando les conviene. Entonces, eso que ya no hay cómo visibilizarlo y que seguimos en las instancias judiciales –que se vuelve muy difícil-, no quedaba más que expresarlo públicamente”.

González aseguró que el Presidente (César Litardo) y Vicepresidentes de la Asamblea (César Solórzano y Patricio Donoso) le pidieron, en repetidas ocasiones, que baje el cartel de protesta, en vez de pedirle las razones del por qué tomó dichas acciones. “Yo les decía: señores, ustedes acaban de posesionarse y juraron defender la Constitución y ¿qué están haciendo ahora?”.

“Hay un informe interno de la Asamblea Nacional que dice que no podían posesionar por este tipo de cuestiones. Ni eso respetan, ni sus dependencias internas. El informe es de la Procuraduría del Parlamento que no procedía, de acuerdo al irrespeto que estaría existiendo con la Constitución”, explicó.

El jurista aseveró que tampoco se respetó la equidad de género, pese a ser una garantía constitucional, que impone a toda autoridad pública y al Estado ecuatoriano el cuidar de que sus órganos colegiados tengan hombres y mujeres. “Entonces, tienen que crear los mecanismos para el efecto”.

Parte de los problemas, añadió, fue que no recibieron tampoco una notificación oficial sobre la designación que había realizado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. “Hasta el día de hoy no nos notifican oficialmente. Le notificaron a la Asamblea, a nosotros no”, dijo.

Richard González indicó que, desde el Parlamento, le ofrecieron revisar su carta, por lo que esperará a que lo hagan. “Veamos si es que lo hace. Ya hemos visto que no es de buena voluntad la Asamblea Nacional en estos momentos, como para actuar con la ley”.

“Los jueces decidirán cuán válida fue esta posesión. Creo que un juez, si no sabe primero defender sus derechos, no puede garantizar los del resto. Para eso lo nombran, para sufrir presiones, pero para poder resistirlas y aplicar el derecho. Si no sabe hacerlo, lamentablemente, no se sabe para qué está ahí”, mencionó.

Confirmó que ejercerá sus funciones si es que lo llaman, pero a la par seguirá impulsando las acciones judiciales que ha planteado. “Ayer me posesioné, puse en el acta que lo hacía bajo protesta por todas estas circunstancias. Espero que el Presidente (del Parlamento) entienda qué significa aquello. Los jueces que se posesionaron ayer están garantizando la democracia, el sistema democrático, es muy grave lo que está ocurriendo”.

(JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com