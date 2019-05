Asambleísta Karina Arteaga habría cobrado diezmos a exasesora

La legisladora negó las acusaciones y aseguró que se defenderá en este caso Verónica Pinargote, exasesora de la asambleísta Karina Arteaga (Alianza PAIS), acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra la legisladora por el supuesto cobro de diezmos. Según la exfuncionaria habrían depositado dinero en la cuenta del esposo de la parlamentaria. Arteaga negó estas acusaciones.

Pinargote explicó que estos pagos se hicieron para cubrir las cuotas de un vehículo. Ante esto la asambleísta aseguró que se defenderá ante los organismos de control para demostrar su inocencia en el caso.

“Yo he sido una mujer que he demostrado cómo he estado en defensa de los trabajadores y en la defensa de los derechos de la niñez. Incluso como he estado en la defensa de mi provincia y de mi pañis entero. Lamentablemente he estado apoyando al Gobierno actual y eso a no todos les gusta”, dijo

“Por eso es que pudo haber surgido en alguna persona un sentimiento de desagrado, pero tengan la seguridad que en el momento que sea notificada de lo que está pasando emprenderé todas las acciones necesarias para demostrar que soy una mujer honrada, honesta y que solo he venido a la Asamblea para trabajar. Yo no he cobrado ningún diezmo, ni he cobrado nada para el partido. Esa es la verdad". (BGV)

Fuente: Asamblea Nacional/ Ecuadorinmediato