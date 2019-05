Guayaquil City 1- Aucas 1

Crónica final del partido Por el último partido de la décimo cuarta fecha de la Liga Pro Banco Pichincha, Guayaquil City recibió a Sociedad Deportiva Aucas en el estadio Christian Benítez. El partido terminó empatado por 1-1. Michael Hoyos marcó el tanto del equipo local. Juan Manuel Tévez anotó para el ídolo capitalino.

Guayaquil City comenzó con mucha intensidad el partido y a los 3 minutos ya se puso en ventaja. Marcos Cangá habilitó a Pablo Mancilla que tiró un centro al corazón del área chica y Michael Hoyos se lanzó para cabecear cruzado y marcar la primera. Michael Hoyos golpeó la pelota en el travesaño en un tiro libre. Cuando transcurrían 31′ de la primera parte, el árbitro Oscar Proaño sancionó una supuesta falta de Luis Romero sobre Marcos Cangá.

Luis Fernando Fernández le atajó el penal a Anderson Naula. En la útlima jugada del primer tiempo, Barreiro tiró un centro al área y Luis Romero no la pudo desviar para empatar el partido.

El trámite del segundo tiempo fue parejo e intenso. Guayaquil City defendió su diferencia y no sufrió tanto cuando defendía. Aucas no tuvo muchas ideas en ataque y fue impreciso en los últimos metros. Los orientales no pudieron crear ocasiones de gol claras. (BGV)

Fuente: La Red