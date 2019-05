Expresidente Rafael Correa confirma que rendirá versión en caso "Arroz Verde"

Sin embargo, aclara que deberá ser solicitada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, país en donde reside A través de un comunicado de prensa, el expresidente de la República, Rafael Correa, confirmó que rendirá versión en el caso denominado como "Arroz Verde", sin embargo, aclaró que, mientras resida en Bélgica y como es de conocimiento de la Fiscalía de Ecuador, sus testimonios deberán ser solicitados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del país europeo.

A continuación exponemos, íntegramente, lo manifestado por el Exmandatario:

Como es de conocimiento público, existe una feroz persecución contra los dirigentes de la Revolución Ciudadana y especialmente en contra mío. Parece que dar justicia, bienestar y dignidad a nuestro pueblo fue demasiado para aquellos que siempre nos han dominado.

Gracias a INA papers hoy sabemos que, incluso, habrían gastado centenas de miles de dólares del pueblo ecuatoriano para que empresas como Berkeley Research Group (BRG) traten de encontrar cualquier indicio de dinero mal habido, habiendo fracasado rotundamente, como lo seguirán haciendo, por el sencillo hecho de que somos gente honesta, a diferencia de lo que ellos son.

Estoy “involucrado” en 25 casos penales entre públicos y privados, además de otros tantos “informes” de Contraloría con responsabilidades administrativas y civiles. He dado media docena de versiones en el consulado del Ecuador, que para aquello sí ha servido, pero no para cumplir la medida cautelar de una “jueza” que, sabiendo que resido en Bélgica, ordenó que me presente cada 15 días en Quito.

Los requerimientos de versiones por parte de Fiscalía han sido todos ilegales. Incumplen la ley belga, porque rompen el principio de territorialidad que se aplica en materia de procedimiento penal, so pena de desconocer la soberanía del Estado requerido. Esto lo comunicaron mis abogados en el mes de noviembre a las autoridades ecuatorianas.

El acoso judicial continúa, ahora con el caso “Arroz Verde”, basado en una publicación web de un conocido “denunciólogo” ecuatoriano. Con gusto daré mi versión para derrumbar esta nueva farsa, pero, mientras resida en Bélgica y como lo conoce Fiscalía, toda versión mía deberá ser solicitada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Bélgica.

Podrán doblarnos, pero jamás quebrarnos, peor moralmente, el mayor bagaje que dejaremos a nuestros hijos.

(JPM)

Fuente: Comunicado de Prensa Expresidente Rafael Correa

Ecuadorinmediato.com