EL RÍO (Los Ríos) Inconformidad

Molesta. Así se mostró Fernanda Duarte, quien viajaba en una transporte Zaracay desde Quinindé (Esmeraldas) hacia la Terminal Terrestre de Quevedo, pero junto a su madre y otro grupo de pasajeros debieron quedarse en el recinto Cuatro Mangas, en la vía Buena Fe-Quevedo.

De allí debió coger una Sucre para llegar a su destino final. La mujer manifestó que ayer cuando se embarcaron nunca les advirtieron que no entrarían al centro, apenas conocieron sobre este cambio cuando pasaban la parroquia Patricia Pilar (Buena Fe). “Nos dijeron que ya no llegaríamos a la Terminal y que nos podíamos quedar en Cuatro Mangas o en San Carlos, también dijeron que nos iban a devolver 50 centavos para el bus, pero tampoco lo hicieron”, dijo la joven.

Victoria Molina y su hija de tres años, también se vieron obligadas a bajarse en el baipás, pues ella iba a la casa de su madre en la parroquia Venus del Río y en el carro en el que se movilizaba siguió su ruta por la variante. “Yo no he sabido nada, nadie nos dijo nada, antes yo me quedaba en la entrada de las Venus y caminaba dos cuadras y no tenía que pagar otro pasaje, ni tampoco hacer trasbordo con todos mis maletas”, indicó la mujer.

Cambio. Desde el jueves anterior las unidades de las cooperativas de transporte Zaracay, Ecuador, Panamericana, Imbabura, Trans. Esmeraldas; entre otras, no pueden ingresar a la Terminal Terrestre, por no tener puntos intermedios, según sus respectivos permisos de operaciones. Esta situación también afecta a los comerciantes. Willians Montes, quien lleva 10 años vendiendo secos de pollo en la Terminal expresó que antes vendía hasta 60 tarrinas, en un día que considera normal, mientras que ahora solo llega a 25, pero para aquello debe bajar el precio de dos a un dólar con 25 centavos.

Byron Vera, oficinista de transporte Zaracay,dijo que desconoce cuál será la situación laboral de ellos, pues serían más de 20 personas las afectadas si se cierran las oficinas en Quevedo. Paúl Beltrán, socio de la cooperativa Macuchi, expresó que esta medida se adoptó porque desde hace un mes a ellos tampoco se les permite arribar a la Terminal de Santo Domingo y sus pasajeros deben quedarse en Luz de América o en el peaje de la vía Santo Domingo-Quito.