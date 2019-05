INFORME: Estadía de Julian Assange en embajada habría costado casi USD $800 mil al Ecuador

Informe especial de Contraloría sobre gastos de asilo de Assange fue leído esta tarde De acuerdo al informe borrador de Contraloría, con base en una auditoría hecha a la gestión administrativa y financiera de costos incurridos por el Estado para mantener al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres, Ecuador gastó USD$ 795 372 dólares.

En el monto se encuentran gastos por servicios de lavandería, médicos y hospitalarios, así como consultoría, servicios comunicacionales, adecuaciones, eventos públicos, pasajes y viáticos de servidores. Según la Contraloría, la embajada destinó un fondo rotativo, una caja chica y cuatro fondos específicos para cubrir dichos gastos.

Dos de los fondos, fueron creados tras la concesión de asilo a Assange y su monto fue de US $ 420 mil. Las adecuaciones a la Embajada costaron US $ 23 mil y en asesoría comunicacional se gastó US $ 36 mil. Sólo en asesorías legales, la Embajada de Ecuador en Reino Unido canceló US $ 418 mil.

En informe consta un gasto por US $ 5 mil por un evento de conmemoración de cinco años de asilo otorgado a Assange, a pesar de que este tipo de celebraciones era prohibido por Reforma a las Normas de Austeridad y Control del Gasto Público.

Assange estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde junio de 2012 hasta el pasado abril -cuando Ecuador decidió suspenderle el asilo y la policía británica lo detuvo por violación de medidas cautelares seis años antes- aunque los gastos mencionados en el informe se refieren hasta septiembre de 2018.

Todos esos gastos no tenían sustento legal, ya que no contaban con una documentación que respaldara los rubros, concluyó el informe de la Contraloría.

La suma de unos 800.000 dólares, resultante de la auditoría, contrasta con la de 6 millones que el ministro de Exteriores José Valencia mencionó el 11 de abril, al poner fin al asilo.

Los funcionarios implicados, tienen cinco días para presentar sus pruebas de descargo, pasado este lapso de tiempo y una vez analizados los documentos, Contraloría emitirá el informe final.

[PC]

Fuente: RTU/ Ecuadorinmediato