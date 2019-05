Si se quiere generar una jornada de 12 horas de trabajo esto debe ser reconocido, afirmó Edgar Sarango (AUDIO)

Audio Mayo 20- Edgar Sarango



El representante de la Confederación de Trabajadores del Ecuador afirmó que se busca llegar un consenso que pueda ayudar a los ciudadanos En Entrevista con Francisco Herrera en el Poder de la palabra, Edgar Sarango, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador informó, con respecto al supuesto apoyo al acuerdo alcanzado entre empresarios, trabajadores y gobierno para modificar la jornada laboral ordinaria, que "hace más de un año fui designado al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, la designación fue hecha por el Frente Unitario de Trabajadores".

“Yo tengo una representación nacional al frente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, ellos sí tienen conocimiento de nuestro accionar, de las propuestas que han surgido desde los 75 años de constitución de nuestra central y de las propuestas que se han presentado”. Al referirse a la propuesta que ha generado debate a nivel nacional dijo “no es una propuesta que se ha preparado en los últimos días, es un proceso permanente de discusión y análisis”

Ante la pregunta ¿cuánto tiempo vienen discutiendo esto? Sarango respondió “este año, han sido tres sesiones, en la segunda no participé”.

¿Hay acuerdo? “Necesitamos de la voluntad política del gobierno y tener la voluntad política para hacer los cambios cualitativos y cuantitativos. El país no está para medidas parche, no está para tomar situaciones o medidas que duren un mandato, debemos ser responsables de la sostenibilidad del país, esto no es objetivo de los gobiernos de turno, la responsabilidad de nosotros los ecuatorianos” dijo.

Agregó que “el país necesita seguridad jurídica para el estado, para los trabajadores para el gobierno, para los consumidores, una seguridad jurídica ambiental inclusive. De todo eso se carece”.

En la entrevista señaló también que “en esta dinámica, el frente unitario de trabajadores ha sido coherente, y ha propuesto trabajar un código orgánico del trabajo” y que el gobierno nacional propuso al respecto, nombrar comisión integrada por el Ministro de trabajo, el Ministro de la política, en ese entonces Miguel Carvajal, los trabajadores y el FUT para buscar las salidas tanto puntuales como mediatas. “En ese sentido, hoy es necesario que el código de trabajo siga teniendo legitimidad en torno a los derechos individuales y colectivos”.

¿Lograron un consenso, un acuerdo previo? “Hay un acuerdo” respondió; “son propuestas que debemos seguirlas trabajando y buscar una salida”.

Finalmente, sobre la propuesta del cambio de la semana ordinaria de trabajo, Sarango destacó que “la parte interesante (de la propuesta) dice que se mantendrá bajo la jornada ordinaria de trabajo: 40 horas y que si se plantea como alternativa el hecho de trabajar 12 horas o de trabajar 3 días a la semana hay que analizarlo para ver si está amparado dentro de la normativa legal que rige al país o si se está trasgrediendo la Constitución”.

¿Qué pasó por tu cabeza al aprobar la propuesta solo de los empresarios? “No, esto no está aprobado, esto es un proceso” dijo.

¿Consultaste esta posición con el Frente Unitario de Trabajadores? No, no la he consultado.

Señaló también que “lo importante aquí es que si tu sobrepasas la jornada de 8 horas, estás llegando a un agotamiento físico y esto sería causal de otras circunstancias, por tanto, si se va a ampliar esta jornada, esto debe ser reconocido, se debe estipular el trato que debe tener el trabajador. En ese sentido, no creo que estemos obrando mal. Al contrario, si esa disposición o idea elimina los derechos laborales es inconstitucional” por lo que hay que buscar una normativa que nos permita regular ese tipo de contratación.

Finalmente, frente a la consulta ¿Qué va a pasar ahora, tus compañeros se resintieron? Sarango respondió que: “si a mí me corresponde, en el momento adecuado dar un paso al costado para que aflore una nueva idea, estoy dispuesto porque soy un hombre de honor”. (BGV/ PC)

Fuente: Ecuadorinmediato