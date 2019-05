"Ya se descorreizó a la Asamblea, no hemos pactado con el Gobierno", aseguró Luis Pachala (AUDIO)

Audio Mayo 20- Luis Pachala



El coordinador de la bancada de CREO aseguró que ahora el parlamento ahora puede generar gobernabilidad El asambleísta Luis Pachala, coordinador de la bancada de CREO, en los micrófonos del Ecuadorinmediato.com, se refirió a la realidad que se vive en la Legislatura, tras el acuerdo entre varias bancadas. "Ya se descorreizó a la Asamblea, ahora se puede generar gobernabilidad con nuevos líderes"

Se refirió a la mayoría legislativa y sobre el acuerdo que se llegó entre las bancadas para las elecciones en el parlamento. “Esto no es un pacto es un acuerdo puntual con la persona de César Litardo, ahora presidente de la Asamblea. Nuestro bloque mantiene la identidad de oposición. Jamás hipotecamos nuestros principios y nuestra coalición esta sólida. Indudablemente nunca es perfecto y las comisiones son temas de arreglos internos”.

Comentó que hay problemas en la Comisión de Trabajadores, de Educación, de GADs, “seguro que hoy a más tardar, en lo interno con los legisladores de cada bancada en las mesas legislativas se van a resolver. Lo macro ya pasó, ahora solo estamos tratando lo micro”, Aseguró que se espera que el día de mañana se decidan las autoridades de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

“Hoy ya vamos a encontrar el camino legal para las tres mesas legislativas que hacen falta. Esta coalición no se ha acabado, siempre suelen pasar este tipo de problemas. Cuando yo llegué por primera vez a la Asamblea en 2017, de igual manera, dentro de cada Comisión habían intereses. Tal vez quienes elaboraron la actual matriz no se dieron cuenta de algunos temas”.

Comentó que este tipo de conflictos se resolverán en las próximas horas. Pachala explicó que su frase de que el acuerdo se consolidó para “descorreizar a la Asamblea” fue debido a que, “el país necesita nuevos cambios, vientos y reinstitucionalizar con una nueva visión, para conseguir mejorar al Legislativo”.

“Nosotros queremos que se profundice el tema de una coalición para mejorar al país. Este es una cuestión de madurez en la Asamblea. La Bancada de CREO no va con la coyuntura, lo que queremos hacer es incidir. Ya está descorreizada la Asamblea Nacional, podemos ver un CAL diferente donde están varios asambleístas, ahora podemos ver otras bancadas como BIN, CREO, Alianza PAÍS, para que todos sean partes del cambio”.

El asambleísta aseguró que no ha dicho que se busca “acabar con el correísmo”, “tenemos más de 130 asambleístas que son respetables, siempre tendremos los diálogos necesarios. El término descorreizar significa que estas personas ya no estarán a dirigiendo las distintas Comisiones de Estado, pero serán parte importante de las mesas y las decisiones del parlamento. Ellos ya gobernaron ahora le toca al pueblo, necesitamos un cambio de timón”.

“Nuestros acuerdos puntuales con el seños César Litardo ya dio un primer resultado que fue viabilizar el tema del juicio político con María Fernanda Espinosa. Nosotros no nos vamos a a quedar de brazos cruzados ante los temas de “Arroz Verde” e “INA Papers”. Para nosotros es necesario fiscalización oportuna, no queremos lavar nada, somos firmes contra Lenín Moreno y el Gobierno Anterior”.

Desmintió que CREO haya pactado con el Gobierno, “No hemos pactado con el oficialismo. Si nosotros hubiésemos pensado en el 2021, nos hubiéramos cruzado de brazos y no habríamos tomado ninguna decisión, sin embargo, se han tomado acciones porque era imperante hacerlo, pensando en el país. Dejar los riesgos partidistas y pensar en la nación”.

“Nuestro acuerdo legislativo es para hacer respetar los principios de libertad, empleo. Nosotros como bancada de CREO, tenemos distintos pensamientos, pero cuando tomamos una línea de pensamiento, no mantenemos en esa ruta. Somos 20 legisladores, son tres asambleístas que votaron con abstenciones. Hoy el país tiene más ambiente de gobernabilidad y eso es un logro del acuerdo”.

Explicó que no se gobierna para los titulares, “queremos estar pensando el tema de los índices. Nosotros no nos inventamos nada, si no pensamos en el país hay que dejar el pasado. Las instituciones son dinámicas y por lo tanto queremos adecuarnos a los signos políticos del mundo”.

“Fuera un pacto si estaríamos pidiendo ministerios. De ninguna manera, nosotros no tenemos nada que ver con la elección de la Superintendencia de Bancos, esa autoridad es escogida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la libre independencia de funciones. ¿Cómo vamos incidir en una Función del Estado? Otros eran los que hacían ese tipo de prácticas”.

Pachala aseguró que no se está cogobernando, “nos hemos pedido ministerios, ni nada”. Aseguró que se está tratando el tema del Contralor Subrogante, Pablo Celi y su legitimidad en el cargo. “Nosotros apoyamos en que exista una nueva visión de los organismos de control. Pedimos que el CPCCS-t dejé nombrando todo como no lo consiguió ahora le toca al nuevo Consejo referirse al tema”.

“Nosotros como bloque CREO no hipotecamos principios”. Sobre el tema del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), “tuvimos bonanza petrolera, y honestamente malgastamos esos recursos. Ahora tenemos problemas graves como el tema del mercado laboral, gasto público, gestión de la deuda, como dinamizar el empleo, entre otros. Tenemos esos temas macros como legisladores. Lo que estamos claros es que la receta del FMI no se puede cumplir a ojos cerrados”.

“No me vengan a manifestar que vamos a afectar los derechos de los trabajadores. Tenemos un código laboral y no podrán presentar propuestas que violen esta legislación. Si se quiere aplicar la flexibilización laboral hay temas indiscutibles que no se pueden negociar. Ahora con las incidencias con el CAL”.

Pachala explicó que “lo que mata en este país es la forma en la que se endeuda, por ejemplo ahora estamos al 5,3% cuando antes era al 10%. El Gobierno anterior se endeudo por cerca de USD$ 12 mil millones en intereses”.

“No vamos a hacer ojos ciegos” dijo el asambleísta al referirse al endeudamiento del gobierno actual con el FMI. Añadió que en cuanto a acuerdos legislativos se busca “dar viabilidad a las reformas a Ley de Transparencia Fiscal” para que el Banco Central del Ecuador (BCE) tenga más autonomía y para que antes de que el país se endeude, se informe para qué será la deuda, cuál será el monto, la tasa de interés y quienes son los acreedores. “Necesitamos leyes claras, nosotros no somos ciegos y no hacemos acuerdos legislativos sin una agenda por la gobernabilidad y la estabilidad” afirmó. (BGV / PC)

Fuente: Ecuadorinmediato