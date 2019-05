Arzobispo de Quito, dispuesto a mediar en conflicto entre "morenistas" y "correístas" (AUDIO)

Audio Mayo 20 - Monseñor Alfredo Espinoza



Monseñor Alfredo Espinoza adelantó que Iglesia Católica ya tendría a sus representantes en Comisión con Estado: Presidente y Vicepresidente de la CEE, y su Secretario General Semanas atrás, el Presidente de la República, Lenín Moreno, recibió a Monseñor Alfredo Espinoza, nuevo Arzobispo de Quito, para un saludo protocolar. En el encuentro participaron el Nuncio Apostólico, Monseñor Andrés Carrascosa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Eugenio Arellano. Allí se pidió conformar una comisión para tratar temas en común. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, monseñor Espinoza aseguró que, a nombre personal, no evitaría median en el conflicto que existe entre el gobierno actual y el anterior.

“Creo que, si bien el Estado ecuatoriano es laico, la Iglesia Católica juega un papel, es un protagonista y parte de la sociedad ecuatoriana, eso no se lo puede negar, por lo tanto, como Iglesia, ya veníamos solicitando esto, no es nuevo”, mencionó. Explicó que la conformación de esta Comisión servirá para que varias situaciones o crisis se vean desde momentos antes y se los dialogue para ir encontrando caminos comunes.

En cuanto a la situación política del país, el Monseñor Espinoza la calificó de delicada. “Es un momento en el que debemos buscar caminos. Yo soy un hombre que siempre busca caminos, es importante construir puentes, no levantar muros. Creo que en el país, muchas veces, se levantan muros con mucha frecuencia y nos ponemos solo en nuestra posición y no desde el otro punto de vista”.

“Creo que no es el momento de gritos, de ofensas, de ataques. Estamos en un punto sensible, considero que el país no se construye en la violencia, sino que se destruye. Creo que es importante buscar esos caminos en los cuales podamos encontrarnos todos porque todos queremos un país mejor, diferente, de paz, en que podamos progresar y salir adelante”, añadió.

Para el Arzobispo de Quito, es un momento en el que se deben buscar consensos y caminos. “Hubo un gobierno del economista Rafael Correa, de 10 años, que tuvo sus cosas positivas y negativas, no todo es perfecto. Hay un gobierno del licenciado Lenín Moreno, que tiene sus cosas positivas y negativas; pero lo que debe primar y estar en el centro es el país, el Ecuador, la gente”.

A nombre personal, dijo el Monseñor Espinoza, no evitaría mediar en ese conflicto (entre ‘morenistas y correístas’). A su criterio, la Iglesia puede tener, a futuro, un papel de intermediario en un diálogo. “Creo que eso es positivo para buscar lo bueno de lo uno y lo otro y llegar a un camino común en el que podamos seguir construyendo un Ecuador mejor”.

“Yo no lo evitaría, si es que a mí me lo piden, como Arzobispo de Quito, estaría presto a dar mi colaboración. A mí me atacaron en Loja diciendo que soy un Obispo político y politiquero, pero considero que el hacer política es de todo ser humano porque la política busca el bien común. Otra cosa es entrar en una política partidista que yo, como Arzobispo, como sacerdote, como Obispo, no puedo”, añadió.

A la Iglesia Católica, mencionó, le preocupa todos los problemas que tienen que ver con el país y con la gente. “Como Iglesia no somos indiferentes, no podemos no ver una realidad. La vemos, la denunciamos y estamos para trabajar en favor der ser humano, de la gente. Ese es el sentido de la Comisión, el ir viendo temas en los que podemos trabajar en conjunto para dar una voz, una opinión y que busquemos un camino”.

Adelantó además, que ya se han estado dando pasos para la conformación de este organismo. La Iglesia ya tendría sus tres representantes: El Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), el Vicepresidente de la CEE y el Secretario General. “Yo pudiera intervenir, y en eso hemos quedado, como puente, pero los tres serían los representantes”.

La agenda, acotó, la irán proponiendo juntos (con el Estado). En base a ella se nombrarán los representantes del Ejecutivo debido a los temas. “Ellos son las voces de la Iglesia Ecuatoriana, pero tiene que haber un equipo. Si vamos a tratar un tema, pues hay un equipo asesor que puede ayudar a ver y a analizar la situación de ese punto específico”. A su criterio, el decir que Ecuador no es un país porque está dividido o fragmentado no es lo correcto. “Esa fragmentación y esas divisiones son el reto a enfrentar”.

Monseñor Espinoza reiteró que la Iglesia no debe callarse sobre temas que repercuten negativamente en la sociedad ecuatoriana Llamó a su comunidad a evangelizar desde las calles El papel de la Iglesia, actualmente, debe ser activo. Así describe el sacerdote a la manera de enfrentar los desafíos que se le presentan a la fe.

Asimismo, habló sobre los nuevos desafíos que tiene la Iglesia y hacia dónde debe orientar su trabajo. Al respecto, explicó que la Iglesia no puede callarse ante lo que sucede en la sociedad, más aún en una comunidad religiosa que espera nuestra orientación, precisó.

Sin embargo, existe el riesgo de que los fieles piensen que la Iglesia no puede hablar de temas delicados pues no le concierne. Ante esta posibilidad, Monseñor Espinoza mencionó que “el quedarse callado es el mayor riesgo. Asumimos el riesgo porque sabemos el papel que juega la Iglesia en el Ecuador”.

En ese sentido, dicha institución busca ampliar el dialogo con el actual gobierno. Para ello ya han mantenido una reunión con un delegado del Ejecutivo y se ha acordado generar una agenda de temas que deben ser solucionados mutuamente. Esto, de ninguna manera, significa ponerse la camisa de ninguna tienda política, aseguró.

“El sentarnos a un diálogo no implica que somos partidarios de un régimen. La Iglesia también dialogó con Rafael (Correa), y digo Rafael porque es un amigo”, añadió Espinoza.

Este tratamiento de temas públicos con las instancias que pueden solucionarlos, no implica ningún tipo de proselitismo. Eso está prohibido por el Código de Derecho Canónico, precisó el Monseñor. En esa falta habría recaído el Padre José Carlos Tuárez, quien se candidatizó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

“Ahí ya no es una acción política como la planteamos desde la Iglesia. No entrar en un juego político, en una acción partidista. Nosotros, como sacerdotes, tenemos un Código de Derecho Canónico y estamos prohibidos de ejercer una presencia política de esa manera. No podemos ser candidatos a nada”.

Finalmente, monseñor Alfredo Espinoza llamó a su comunidad a confiar en la labor que ejercen por buscar el bien de todo el país. A sus pares les pidió proclamar el evangelio desde las calles pues ahí se encuentran muchas personas que necesitan ser evangelizadas.

(JPM – XB)

Fuentes: El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com