Asambleísta asegura que elección de Vicente Taiano como presidente de Comisión de los Trabajadores fue ilegal

Pidió al líder de la Asamblea César Litardo que actúe de oficio ante estas acciones La asambleísta María José Carrión anunció que la elección del legislador, Vicente Taiano, como presidente de la Comisión de Trabajadores fue ilegal. Además pidió al titular de la Asamblea Nacional que actúe de oficio ante estos actos por parte de los parlamentarios. "Lo actuado por estas personas estuvo afuera de la Ley", dijo

Carrión explicó que en el artículo 23 de la Función legislativa dice que quien preside la Comisión deberá instalar sesión en una mesa parlamentaria. “Esto tiene que llevarse a cabo para el escogimiento de las autoridades eso no se ha cumplido. Porque quien preside la lista de la Comisión en este caso soy yo y estuve esperando en la mesa”.

“Lo que ocurrió es que tenemos tres miembros que forman parte de la Comisión de Fiscalización y tenían que bajar a hacer ese procedimiento y por lo tanto no se instaló si quiera la sesión. No hubo verificación de Cuórum, no hubo instalación de la sesión y por lo tanto estaría afuera de la Ley”.

Carrión explicó que para haber escogido a Taiano los asambleístas debieron primero haber modificado la Ley de Función Legislativa, “pero lo que dice ahora en esta legislación es absolutamente claro”. “Todo lo que se actúe fuera de la Ley no puede ser abalado. Espero que la Presidentica de la Asamblea actúe de oficio y si no pues emitiré un informe al presidente del Legislativo para que sepa que no se obro bajo los medios legales”. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato