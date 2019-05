Prefecto del Guayas anuncia suspensión unilateral de contrato para dragado de islote El Palmar

"La contratación se pudo haber hecho en menor costo", criticó Carlos Luis Morales El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, anunció el inicio de acciones para terminar, unilateralmente, el contrato para el dragado del islote El Palmar. "La contratación se pudo haber hecho en menor costo. En vista de que la draga, y pese a los múltiples anuncios, no ha llegado; y de que los estudios no son los adecuados, he procedido a disponer al fiscalizador de la obra suspenda de inmediato el contrato, se abstenga de poner visto bueno a planilla alguna y me presente un estado detallado del caso", dijo.