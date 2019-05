OPINIÓN (El Oro) Universitarios preocupados

En Machala se registra una tasa de desempleo del 5.1% y subempleo el 6.7%

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos en Machala se registra una tasa de desempleo del 5.1% y subempleo el 6.7%. Coinciden los universitarios que ante la falta de plazas laborales en la provincia, muchos, han pensado en superarse profesionalmente en otras ciudades, de esta forma se seguirá registrando la fuga de capital intelectual en una de las provincias más productivas que tiene el país. Carla Espinoza, de 20 años es estudiante de quinto semestre de la carrera de Educación Básica, está a tres semestres de finalizar sus estudios universitarios. “Como todo estudiante universitario, egresar, poder tener un empleo y mantenerme económicamente…es difícil conseguir trabajo, piden años de experiencia y como uno recién sale al campo laboral, no tiene a pocos se les da la oportunidad”. La joven universitaria confiesa haber buscado trabajo, sin embargo, nada relacionado con lo que estudia, “porque piden experiencia y los horarios no nos permiten trabajar, pido que los empleadores sean comprensibles, y justos”. Bryan Vera, de 24 años de edad es estudiante del quinto semestre de la carrera de Comunicación, considera que trabajar y estudiar es algo primordial, el joven obra con la palabra, “créeme que es algo duro, es un empleo de boca, no estoy asegurado, lo que gano me sirve para mis gastos en la universidad”, está a poco de cumplir su tercer mes. Todos los días, María Claudia Reyes, viaja desde Zaruma hasta el campus Machala de la UTMACH, tiene 21 años estudiante del cuarto semestre de psicopedagogía, no ha tenido experiencias laborales, a breves rasgos ha conocido de su campo laboral a través de las prácticas que exigen la malla curricular, contó. “Como soy de Zaruma, necesito viajar a diario, por lo tanto ocupo mucho dinero. Las exigencias de tiempo son muy duras cuando se es estudiante. En cuanto termine la ‘u’ es lo primero que quiero hacer –trabajar como psicopedagoga-, he visto que se gradúan y terminan trabajando que no tienen nada que ver con la carrera”, dijo Reyes. Para los estudiantes de tercer nivel, se deben trabajar reformas laborales que establezcan a los empleadores flexibilizar las jornadas laborales para universitarios, garantizando los derechos de los trabajadores a la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al decimotercer sueldo y a la decimocuarta remuneración, y permitiendo, sumar experiencias en el campo laboral. Cabe destacar que las reformas planteadas por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, integrado por el Ministerio de Trabajo, representantes de los empleadores y los trabajadores, no modifican los derechos de los trabajadores a la afiliación al IESS, pero sí, nuevas jornadas de trabajo, modalidad contrato para emprendimiento y eliminación del recargo a contratos eventuales. Así también, el concejal de Machala Luis Gaibor, presentó el pasado jueves 16 del mes en curso, la ordenanza que tiene por objeto reglamentar y establecer normas para fomentar, estimular y regular la inserción laboral y el emprendimiento de los jóvenes nacidos y residentes en Machala. Los componentes de esta ordenanza son; estímulos tributarios y no tributarios para la inversión laboral; capacitación y desarrollo de competencias laborales; seguimiento y evaluación del programa.