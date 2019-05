LA PRENSA (Chimborazo) No quieren rectores puestos "a dedo"

Dirigentes mostraron su preocupación por cómo se estarían eligiendo a rectores en el Distrito "Chambo – Riobamba"

Riobamba/ Edwin García, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación “Unión Nacional de Educadores” en Chimborazo, (ATE-UNE-Ch), junto a Jorge Milton Lara, dirigente provincial, mostraron su preocupación por cómo se estarían eligiendo a rectores en el Distrito “Chambo - Riobamba”.



Palabras. “La ley dice que para nombrar autoridades de las instituciones educativas se lo debe realizar por concurso de merecimientos y oposición. El Ministerio de Educación ha explicado que no existen los recursos, por lo que solo se pueden nombrar encargos, pero no puede ser que a título de encargo, se vuelva a violentar la ley, y, simplemente, a los amigos y conocidos los nombres. ¿Quiénes han sido nombrados durante este tiempo en las instituciones educativas? A los que son de la Red de Maestros, organización creada por Rafael Correa para romper la unidad del magisterio. Esto no puede continuar”,

comentó Lara, quien pidió al Ministerio de Educación que se cumpla con las normativas con rectitud.

Caso. María Barreno, directora de Educación Distrital “Riobamba - Chambo”, dijo que sí se están dando cambios de autoridades, sobre todo a las que fueron ganadoras de concurso y ya se está terminando su tiempo por el que fueron electos. La funcionaria indicó que para la elección lo que se está tomando en cuenta son los méritos y que cumplan con todos los requisitos, el no tener amonestaciones y no haber sido llamado la atención. Negó que solamente se esté eligiendo a los de la Red de Maestros, y que eso se lo demostrará cuando se elija a las otras autoridades.