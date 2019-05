ECUADOR: A PUNTA DE TRAICIONES SE LOGRÓ EL “CONGRESO DE BOLSILLO”

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz para www.ecuadorinmediato.com El espectáculo dado por las bancadas legislativas a lo largo de toda esta tercera semana de mayo de 2019, debe ser recordado para la historia como el tiempo en cual "traidores" y "traicioneros" hicieron de las suyas en la Asamblea Nacional de Ecuador, todo para "Acabar con el correismo", pero en el fondo para preparar el festín de la patria con la entrega a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la satisfacción de las más bajas pasiones políticas.

El espectáculo dado por las bancadas legislativas a lo largo de toda esta tercera semana de mayo de 2019, debe ser recordado para la historia como el tiempo en cual “traidores” y “traicioneros” hicieron de las suyas en la Asamblea Nacional de Ecuador, todo para “Acabar con el correismo”, pero en el fondo para preparar el festín de la patria con la entrega a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la satisfacción de las más bajas pasiones políticas.

El gran motivo fue la reorganización bianual que corresponde a las bancadas legislativas para el reparto festivo de las dignidades que conducen al primer poder del estado. La Constitución y la ley Orgánica de la Función Legislativa mandan a que, cada 14 de mayo y los días subsiguientes se dé el proceso de elección de la presidencia de la Asamblea, las dos vicepresidencias, membresías en el consejo de administración legislativa (CAL), y la integración de las 11 comisiones permanentes con sus presidentes, vicepresidentes y vocalías principales. Es decir, hay mucho espacio para repartir entre los legisladores, pero esa es la democracia, o al menos para eso votaron los ciudadanos para que de esa forma sean representados, en el reparto, pero representados al fin.

La gran impresión al llegar a la fecha señalada fue que el gobierno del morenismo había logrado construir una mayoría legislativa sólida para elegir a uno de los suyos: César Litardo (AP) como presidente legislativo, César Erazo (PSP) y Patricio Donoso (CREO) en un pacto no explicado con el Bloque de Integración Nacional (BIN), Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) y sobre todo, por el número de votos al ser la segunda fuerza política como es el caso de Creando Oportunidades (CREO) más el reparto del CAL y Comisiones incluido.

La elección del candidato a la presidencia en el bloque de Alianza PAIS fue la primera muestra de la injerencia del régimen en otra función del estado. El ambiente de traición entre ellos partió de la eliminación de la reelección a Elizabeth Cabezas, quien fue enfrentada a la filtración del audio que hizo escándalo por su comportamiento soez, de ahí pasó a la disputa entre Daniel Mendoza y César Litardo, en lo que no fue una elección entre ellos sino por la “decisión” del presidente Moreno Garcés, que escogió al segundo mientras que Santiago Cuesta no logró imponer al primero por razones que se desconocen, aunque se las intuye, ya que el control del gobierno a la legislatura pone a Litardo como el más opcionado para este plan.

Al frente y con altas posibilidades, por su actitud de diálogo y equilibrio político demostrado estuvo Jimmy Candell Soto (MP) un ingeniero, académico, exrector universitario. Su bloque el BIN se comprometió a respaldarlo porque, según Vilma Andrade (ID) afán era “Que no siga el morenismo al frente de la legislatura” y el prestigio de Candell daba para mayores acercamientos con los distintos bloques, incluido el de la bancada de la Revolución Ciudadana, que tiene a su haber un número de 33 votos que le beneficiaban en la suma política.

Fue ahí donde se da paso a que el régimen vuelva a jugar un papel de intromisión en la elección legislativa. Por versión de Candell a Ecuadorinmediato, pronto se instaló para negociar en el parlamento un grupo de empleados del Ministerio de Gobierno y la propia María Paula Romo asumió las negociaciones con los legisladores haciendo presencia diaria, todo para lograr que se descalifique a Candell bajo el pretexto de que había negociado con los Correistas a los cuales se los tenía que aislar. El logro mayor fue conseguir que la ID se convenza de votar por un morenista traicionando sus propias palabras y cediendo el espacio a que el régimen sigan mandando en el legislativo.

Si bien la elección de César Litardo puede ser considerada la más rápida en la historia parlamentaria ya que duró solo 5 minutos el conseguir la aprobación, lo de los vicepresidentes reveló las fisuras entre bloques hasta conseguir un consenso. Con interrupciones del sistema de votación, que duraron largos minutos, se arribó a nombres que no constaron desde un principio y que reflejaron las dudas de unidad dentro de los mismos bloques, como el caso de César Solórzano en nombre del BIN, o de Patricio Donoso (CREO) con la acre disputa al interior de esta bancada al satisfacerse solo las ambiciones personales del derechista frente a sus propios compañeros como Roberto Gómez, Fabricio Villamar o Rita Campaing, quienes no podían aprobar una negociación que sabía a traición ya que hasta ayer no más Donoso y los demás “luchaban” contra el morenismo por el supuesto fraude contra Guillermo Lasso. Atrás quedaron los principios, los valores y sus reclamos, más valía una vicepresidencia para justificar la componenda.

Lo que vino luego, para el jueves 16 de mayo, no se lo esperaban todos los conjurados. El reparto de dignidades de las comisiones legislativas ha puesto en duda la integridad del pacto del “Consenso por la Gobernabilidad” ya que en algunos de estos espacios se cumplieron con lo acordado, así sea en medio de incompetencias. Se eligió la comisión de Justicia con todos los abogados posibles a integrar para que nombren de presidenta a una administradora de empresas porque es morenista; la comisión de gobiernos seccionales evita a una legisladora con experiencia en municipios como Wilma Andrade, acordando AP con sus enemigos para traicionar a socia la ID. Para la de fiscalización se escoge a una asambleísta partidaria del morenismo postergando a Eliseo Azuero, quien una vez más se vio obligado a resignar sus aspiraciones, siendo este un eterno perdedor porque son varias las ocasiones en la traición le cobra caro sus cercanías con el régimen. Así, entre estos y más casos imperó el lenguaje de la traición por las ambiciones personales, y en todos ellos tiene Alianza PAIS un rol estelar ya que uno es el acuerdo con el que llegan al poder pero otro es el acto traicionero a la hora de cumplir. ¿No les suena parecido el comportamiento de los subordinados al de sus jefes? Es una epidemia extendida la traición política en estos últimos tiempos.

El otro socio muy cercano del régimen, el partido Socialcristiano (PSC) hasta aquí había jugado un papel sinuoso. De hecho, se negó a integrarse a alianza alguna bajo el concepto de apoyar a alguien de su línea cercana, para ello puso el nombre de Guillermo Celi (SUMA) en juego, pese a que contaba de por si con muy pocos votos de apoyo. Al final se resignó y se abstuvo no sin antes ratificar el nombre de Cristina Reyes (PSC) quien se ha ganado un espacio respetable en la asamblea y por eso es la más votada para integrar el CAL. Es decir, este partido usó su influencia para ocultarse tras el poder sin aparecer públicamente en este cadalso de las traiciones.

Pero, como si fuese un acuerdo entre ropajes, a la hora de integrar la comisión de derechos laborales saltaron al escenario a promover otra traición esta vez contra la Asambleista María José Carrión, a quien decidieron cobrarle su arrogancia, porque era esa que postergaba las citas, que se negaba o cancelaba a última hora para no ir a las entrevistas, que aplazaba las reuniones con una indelicadeza inaceptable. Pues sí, se la jugaron feo no yendo a su convocatoria y, cuando dio por cerrada la sesión se juntaron raudos hasta sus propios compañeros y darle un golpe duro nombrando a Vicente Taiano (PSC) como presidente de la comisión ya que al parecer le tocará jugar un papel trascendente en el plan del gobierno contra los trabajadores, lo que Carrión no le garantizaba al morenismo.

Ver este espectáculo bochornoso que han dado juntos, el gobierno y los asambleístas, solo tuvo una explicación al pueblo ecuatoriano, y que surgió de boca del coordinador de CREO, el economista Luis Pachala, para quien todo esto fue: “Para eliminar definitivamente el correismo de la Asamblea Nacional.”, a pesar de tener que repudiar los actos traicioneros de sus propios compañeros, y deshacerse los acuerdos por vanidades y egos no satisfechos. Poco sentido tiene lo de este asambleísta que no pareciera entender que ha sido usado en el proceso político de conformación utilitaria que logra el régimen del presidente Moreno Garcés, y en el que él mismo ha tenido que revolverse contra sus creencias del fraude y la ilegalidad del gobierno con el que pacta cuando antes lo censuraba.

CREO queda en duda y en deuda con esta alianza contra sí mismo. Las dudas de las últimas horas de un acuerdo de esta fuerza de oposición con el régimen se tratan de explicar en el nombramiento de la Superintendenta de Bancos, pese a las “3 caídas” previas en el Consejo Transitorio y/o un supuesto entente para las futuras elecciones presidenciales con el nombramiento de la Ministra de Gobierno María Paula Romo como candidata vicepresidencial que asegure continuidad política frente a la figura de Rafael Correa, que podría optar por ese espacio. En fin, son solo especulaciones, pero comienzan a darle sentido al pacto CREO- Lenin Moreno y su gobierno.

Pero, al parecer ese no es ese sentido de gobernabilidad el que manda en este encuentro legislativo de tantos intereses traicionados, sino un afán de control del legislativo para lograr aplicar un plan impuesto por el FMI en acuerdo con el gobierno del presidente Moreno Garcés. Como es urgente aprobar reformas legales tributarias; cambios en la legislación laboral; necesidad de transformar la seguridad social; reestructurar el sistema educativo; variar la atención prioritaria de sectores en salud y salubridad, pero – por sobre todo- revisar los derechos adquiridos en la década pasada que fueron logrados por los distintos grupos sociales quienes hicieron la revolución ciudadana.

El acuerdo con el FMI requiere del cumplimiento de obligaciones consignadas por el gobierno nacional en una serie de leyes guiadas al criterio de Fomento de la Producción y Productividad que debe ser tramitado ante la Asamblea y, como el mismo incluye una serie de regresiones, perdidas de beneficios sociales, perjuicio a las mayorías, entonces el régimen necesita con urgencia un “Congreso de bolsillo” que sea utilitario para estos planes. Es volver atrás en todo lo logrado en la década anterior, es irse contra los propios principios que se lanzaron como promesas electorales de esa “leyenda” que fue la revolución ciudadana; entonces, para eso quieren usar al poder legislativo, interferirlo, generar divisiones y traiciones en otra función del estado con un comportamiento cínico y sin escrúpulos como acabamos de apreciar.

Es de advertir a los legisladores que llegaron al pacto con el gobierno que van a ser usados para atentar contra su propia nación y beneficiar al Fondo Monetario Internacional. Por eso es el peligro de que hayan llegado a un acuerdo parlamentario que no fue por puestos, cargos o empleos, sino por un plan siniestro fingido de una economía falsificada, que se sospecha que nunca estuvo en crisis y que no la está ahora ya que tiene un precio del petróleo de más de US$ 70 dólares por barril, mientras ustedes aprobaron valores de hasta US$ 48 para el financiamiento del presupuesto de este año. ¿Alguien ha preguntado donde está el excedente? Pues es esto y más, es usar la entente para cambiar a espaldas de la nación el beneficio de mucho en usufructo de pocos, a los que ya se los beneficia con perdón de deudas, multas y tributos o la impunidad de falsa facturación con perjuicios para el país por más de US$ 7 mil millones, de lo que les convierten en cómplices y encubridores a los asambleístas conjurados. Esa es la verdad cruda y dura.

Que la nación no se engañe ya que “El acabar con el correismo” es un pretexto infame para destruirnos, como se suele hacer en todos los estados donde acude el FMI. Es una lástima que los engañados traten de engañar a todos para justificar sus traiciones. El Ecuador se merece una Asamblea Nacional digna, respetable y no un “Congreso de bolsillo” que ha logrado consolidar el régimen para seguir con su papel de traición ante la historia de la patria. Jamás he visto tanto oprobio que sea justificado por los traicionados. (FHA).

